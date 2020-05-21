Авиаперевозчики просят отменить рассадку пассажиров через одного

Соответствующее письмо АЭВТ направила на имя министра транспорта Евгения Дитриха, сообщает "Коммерсантъ". АЭВТ просит рассмотреть на заседание координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора, введенных 18 мая, по ограничению посадочных мест в салоне самолетов.

Перевозчики считают избыточной меру, согласно которой, число перевозимых в воздушном судне пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест. В АЭВТ уверены, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете.

В Ассоциации уверяют, что проведения в аэропортах мониторинга температуры пассажиров, и систем кондиционирования и вентиляции в самолетах, позволяющие обновлять воздух в салоне раз в три минуты, а также падения спроса из-за общих ограничений, и так позволяет рассадить пассажиров на безопасном расстоянии.

Как ранее сообщала "РГ", на прошлой неделе министр транспорта РФ Евгений Дитрих уже заявлял, что необходимо найти баланс между уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка.