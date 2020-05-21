Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью. Они прогнозировали рост, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Добыча в стране продолжает снижаться, количество активных буровых установок сокращается. Рынок моментально отреагировал на информацию, озвученную министерством энергетики США, и цены на "черное золото" начали расти. Баррель марки Brent подорожал до 36,25 доллара. А западнотехасская WTI стоит уже почти $33,5 за бочку. В последний раз такие цифры фиксировались 9 апреля текущего года. По мнению экспертов, худшее для нефтяного рынка уже позади, восстановление спроса может оказаться не таким быстрым, как ожидалось, и риски снижения цен по-прежнему сохраняются.