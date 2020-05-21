ЕР предложила защитить выплаты на детей от судебных взысканий

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправку о защите единовременных выплат на детей от судебных взысканий. Ранее Владимир Путин поручил с 1 июня единовременно выплатить семьям по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

"Считаем правильным и справедливым защитить эти выплаты от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что меры поддержки в условиях коронавируса, которые выплачивает государство, не должны стать источником погашения долгов.