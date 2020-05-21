Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов машин

Некоммерческая организация EuroNCAP, занимающаяся проверкой безопасности автомобилей, объявила о серьезных изменениях в собственной методике краш-тестов.

Усовершенствован способ основного - фронтального - испытания. В течение 23 лет, с 1997 года, EuroNCAP разбивала автомобили передом о 40-процентное статичное деформируемое перекрытие со скорости 64 км/ч. Теперь же во фронтальном краш-тесте барьер будет двигаться навстречу автомобилю.

Скорость и автомобиля, и тележки с препятствием - по 50 км/ч, перекрытие - 50%. В чем преимущества нового теста? Он позволит проверять не только травматичность конструкции для пассажиров внутри, но и узнавать насколько опасны детали передней части испытываемого автомобиля для пассажиров второй машины-участницы ДТП.

Следующее новшество - это использование манекенов THOR, которых называют самыми продвинутыми "куклами", имитирующими человека и фиксирующими травмы.

Третье - разработана дополнительная методика бокового краш-теста: теперь будут бить не только в ближнюю к водителю сторону, но и в противоположную.

Также будет изучаться амплитуда движения головы водителя и переднего пассажира - насколько сильно они контактируют друг с другом при боковом краш-тесте. Это испытание позволит оценить необходимость центральной передней подушки безопасности.

С 2020 года эксперты EuroNCAP впервые будут оценивать работу функции мониторинга состояния водителя. Кроме того, меняется методика проверки системы вызова экстренных служб при ДТП - за быструю и точную работу этой системы автомобилю будут начисляться дополнительные баллы.

Неизменными остаются все прочие испытания и система 5-звездочного рейтинга. Информация о первых тестах по новой методике будет опубликована осенью 2020 года.