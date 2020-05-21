Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Документ был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по итогам обращения президента РФ 11 мая. Благодаря этим мерам, предприниматели и граждане получат передышку и дополнительный шанс сохранить свой бизнес, отметили в профильном комитете ГД по бюджету и налогам.

Основная мера - субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Самозанятым вернут сумму уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года. А индивидуальным предпринимателям (ИП) в наиболее пострадавших отраслях сумма страховых взносов за нынешний год уменьшается на величину одного МРОТ. Если у такого ИП нет работников, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20318 рублей.

"Страховые взносы ИП начисляются не потому, что у них есть доход, а потому, что они зарегистрированы, - заявил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. - И вот это решение президента действительно помогает выживать самым маленьким, тем, кто в этой поддержке наверное сегодня больше всего нуждается". Мера для самозанятых тоже важна, уверен он, ведь это "люди, которые поверили государству, вышли из тени", и они сейчас нуждаются в поддержке.

Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, в нынешних условиях "важно уменьшить налоговую нагрузку на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО".

Он подробно рассказал о другой ключевой мере из законопроекта. А именно, принимаемые решения позволят снизить налоговые издержки для организаций и ИП, которые безвозмездно помогают в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством. Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медицинским организациям, государственным и муниципальным учреждениям и т.п.

"В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов", - добавил Володин.

Еще одна мера, которую выделил спикер: инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Ранее такое же решение было принято в отношении медиков.

Первые выплаты соцработникам должны быть осуществлены уже в июне, сообщил Вячеслав Володин. Он призвал на каждое нарушение реагировать незамедлительно, не дожидаясь, пока в это будет вынужден вмешаться президент.

- Это реальная поддержка предприятий и предпринимателей, которую они с нетерпением ждали от государства, - прокомментировал законопроект лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. - Из-за самоизоляции люди отказались без работы. Сильно сократились их доходы, поэтому справедливо, что государство вознаграждает терпение и ответственное поведение работодателей в особый период, потому что в конечном итоге, помогая предприятиям, государство оказывает помощь и гражданам.