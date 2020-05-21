Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Новости

В Крыму придумали способ оградить туристов от коронавируса 15:48
Как выглядели бы герои сказок, нарисованные великими художниками 15:45
В центре Петербурга рухнули цены на съемные квартиры 15:43
На Ямале курьер с коронавирусом развозил пиццу 15:41
Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
Минобрнауки: Лучших студентов-платников переведут на бюджет 15:39
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 15:39
В Москве топ-менеджер открыл стрельбу по проезжавшим автомобилям 15:38
На Кубани задержали подозреваемого в педофилии 15:38
Фармпроизводители попросили не откладывать маркировку лекарств 15:36
Бирюков: Проведение дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется 15:35
Суперкомпьютер нашел причину внезапного исчезновения неандертальцев 15:31
Она едет. Lada провела тест-драйв реплики раллийной "копейки" 15:30
Уральца наказали за производство кальянных смесей с мышьяком и ртутью 15:28
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест 15:24
Генетики доказали родство предков коренных народов США и России 15:19
Застрявшие в Греции из-за пандемии COVID-19 россияне вернулись на родину 15:17
В городском совете Красноярска прошли обыски 15:15
Дежурные группы были созданы в 14 тысячах детсадов 15:12
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
Блюзовый фестиваль в Архангельске стартовал в онлайн-режиме 15:10
В британских пабах запретят пить у барной стойки и менять бокалы 15:09
Военный призыв отложен для выпускников школ в 2020 году 15:03
Фальков: Учебный год в вузах планируется начать 1 сентября 15:02
В июле Ford отправит на пенсию сразу два седана 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 15:10
Рубрика: Власть

Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по итогам обращения президента РФ 11 мая. Благодаря этим мерам, предприниматели и граждане получат передышку и дополнительный шанс сохранить свой бизнес, отметили в профильном комитете ГД по бюджету и налогам.

Фото: iStock
Правительство поддержало закон, ограждающий бизнес от давления следствия

Основная мера - субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Самозанятым вернут сумму уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года. А индивидуальным предпринимателям (ИП) в наиболее пострадавших отраслях сумма страховых взносов за нынешний год уменьшается на величину одного МРОТ. Если у такого ИП нет работников, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20318 рублей.

"Страховые взносы ИП начисляются не потому, что у них есть доход, а потому, что они зарегистрированы, - заявил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. - И вот это решение президента действительно помогает выживать самым маленьким, тем, кто в этой поддержке наверное сегодня больше всего нуждается". Мера для самозанятых тоже важна, уверен он, ведь это "люди, которые поверили государству, вышли из тени", и они сейчас нуждаются в поддержке.

Как подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин, в нынешних условиях "важно уменьшить налоговую нагрузку на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО".

Он подробно рассказал о другой ключевой мере из законопроекта. А именно, принимаемые решения позволят снизить налоговые издержки для организаций и ИП, которые безвозмездно помогают в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством. Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медицинским организациям, государственным и муниципальным учреждениям и т.п.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес

"В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов", - добавил Володин.

Еще одна мера, которую выделил спикер: инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Ранее такое же решение было принято в отношении медиков.

Первые выплаты соцработникам должны быть осуществлены уже в июне, сообщил Вячеслав Володин. Он призвал на каждое нарушение реагировать незамедлительно, не дожидаясь, пока в это будет вынужден вмешаться президент.

- Это реальная поддержка предприятий и предпринимателей, которую они с нетерпением ждали от государства, - прокомментировал законопроект лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. - Из-за самоизоляции люди отказались без работы. Сильно сократились их доходы, поэтому справедливо, что государство вознаграждает терпение и ответственное поведение работодателей в особый период, потому что в конечном итоге, помогая предприятиям, государство оказывает помощь и гражданам.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Господдержка малого бизнеса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
В вузах России будет дополнительно распределено 11 тысяч бюджетных мест
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве