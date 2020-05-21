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21.05.2020 14:40
Рубрика: В мире

В Египте найдена 2500-летняя гробница неизвестной конструкции

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте международная археологическая миссия при проведении земляных работ в древнем городе Оксиринхусе раскопала странную гробницу, по стилю не похожую ни на одну другую известную усыпальницу, найденную в этом районе.

Об открытии со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта сообщает Archaeology News Network. Оно было сделано членами совместной миссии - египетским археологам помогли коллеги из Университета Барселоны, работающие в городе Эль-Бахнасе.

Фото: iStock
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Гробница была найдена в некрополе, о котором "РГ" уже рассказывала. Ранее в Оксиринхусе археологи раскопали погребальный комплекс, в котором гробницы буквально располагались слоями - захоронения римского периода были устроены поверх древнеегипетских.

Теперь ученые представили описание одной из найденных там гробниц, которая удивила их своей конструкцией. Ничего подобного ранее здесь не находили. Установлено, что это сооружение относится к XXVI династии фараонов (664-525 гг. до н.э.), также называемой Саисской династией.

"Эта гробница уникальна, так как такой стиль никогда ранее не был обнаружен в Эль-Бахнасе, - говорит доктор Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта. - Она состоит из одной погребальной камеры и имеет вход с севера. Ее стены устроены так, чтобы потолок не был куполообразным, как это устроено во всех других ранее раскопанных в этом районе гробницах".

Еще одной особенностью захоронения доктор Вазири назвал то, что в нем не было ритуальных предметов. Это не характерно ни для древнего Египта времен фараонов, ни для римского периода этого государства. Во всех гробницах, даже самых бедных, ранее находили хоть какие-то религиозные предметы.

По словам главы испанской части миссии доктора Эстер Понс, в восьми других гробницах, обнаруженных в ходе раскопок, было найдено несколько римских надгробий, а также бронзовые монеты, маленькие распятия, печати, чернильницы и бронзовые серьги. Несколько предметов связаны с людьми, умершими гораздо позже, в византийский период.

Среди находок выделяется надгробный камень из гробницы бывшего раба. Как уже рассказывала "РГ", ученые считают, что этот человек не только был освобожден, но и жил в достатке и процветал во времена, когда стал свободным.

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