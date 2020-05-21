Япония потребует выдачи двух пособников побега Карлоса Гона

Японские власти подготовят запрос на выдачу двух американцев, которые, предположительно, помогли экс-руководителю автоконцерна Nissan Карлосу Гону в декабре прошлого года бежать с территории островного государства.

Предприниматель в то время находился в Токио под подпиской о невыезде. Местная прокуратура обвиняет его в финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов.

Правоохранители США 20 мая задержали в штате Массачусетс бывшего бойца спецназа Майкла Тейлора и его сына Питера, которые, по мнению следствия, участвовали в организации побега Карлоса Гона из Японии, сообщает телерадиокомпания NHK. Вскоре оба предстанут перед судом.

Напомним, что Карлос Гон 29 декабря прошлого года самостоятельно вышел из своего дома в Токио и на такси доехал до оживленного квартала Роппонги. Там бизнесмен встретился со своими подельниками Майклом и Питером Тейлорами.

Все трое на скоростном поезде добрались до города Осака. В этот же день они зашли в одну расположенных недалеко от международного аэропорта Кансай гостиниц. Некоторое время спустя компания покинула отель, как могло показаться на первый взгляд, не в полном составе. Американцы вышли из номера вдвоем, на тележках они везли две объемные коробки из-под музыкального оборудования.

Мужчины прошли регистрацию в аэропорту и на бизнес-джете улетели в Стамбул. Примечательно, что их багаж не подвергался серьезной проверке. В одном из ящиков, вероятно, находился Карлос Гон. В Турции предприниматель пересел на другой борт, который доставил его до Бейрута.