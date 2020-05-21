Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо

Во время розыгрыша благотворительной лотереи "Пикассо за 100 евро" итальянка Клаудия Боргоньо выиграла картину художника стоимостью в миллион евро. Это посткубистский "Натюрморт" 1921 года, небольшая картина размером 22,9 на 45,7 сантиметров, представляющая стол, на котором размещены стакан и газета, сообщает France Info.

Картина была выставлена в 1950 году в Музее современного искусства в Сан-Франциско, а затем была продана на аукционе и находилась сначала в частной швейцарской, а затем во французской коллекции.

Всего на аукционе было продано 51 140 билетов стоимостью 100 евро каждый. Таким образом, собранные пожертвования составляют более 5 миллионов евро. Они пойдут в пользу благотворительной организации, которая помогает африканскому населению, обеспечивая его доступ к питьевой воде и образованию. Вырученные средства будут использованы для строительства колодцев в деревнях и школах Камеруна, Мадагаскара и Марокко.

Впервые организаторы лотереи провели подобную лотерею семь лет назад, а обладателем картины Пикассо 1914 года тогда стал 25-летний американец. Вырученные средства были направлены на восстановление древнего финикийского города в Ливане.