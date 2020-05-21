Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопроизводителей

Правительство выделяет 25 миллиардов рублей Министерству промышленности и торговли на поддержку автопроизводителей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Из них 5 миллиардов рублей планируется использовать для закупки автомобилей скорой помощи.

- Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний, корпораций с государственным участием, - добавил глава кабинета министров.