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21.05.2020 13:02
Рубрика: Российский автопром

Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопроизводителей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделяет 25 миллиардов рублей Министерству промышленности и торговли на поддержку автопроизводителей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Из них 5 миллиардов рублей планируется использовать для закупки автомобилей скорой помощи.

- Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний, корпораций с государственным участием, - добавил глава кабинета министров.

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