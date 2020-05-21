МЭР ожидает возвращения ВВП России к докризисному уровню в 2022 году

Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 5% с последующим восстановлением в течение двух лет: экономика вырастет на 2,8% в 2021 году и на 3% в 2022. Такие оценки содержит макропрогноз, который представил министр экономического развития Максим Решетников журналистам.

Эти оценки укладываются в прогнозы независимых аналитиков и прогноз Банка России.

Ключевой фактор снижения экономики в этом году - карантинные ограничения второго квартала. Решетников ожидает начала активного восстановления экономики в четвертом квартале и выход на предкризисный уровень в первом полугодии 2022 года. При этом министерство предполагает, что и за пределами восстановительного периода экономика сохранит сравнительно высокие темпы роста - 3,1% в 2023 году.

Реализация прогноза зависит от снижения заболеваемости коронавирусом. Цифры последних дней говорят о том, что ситуация развивается в соответствии с ожиданиями, но очевидно, что бизнесу придется работать как минимум значительную часть лета с серьезными ограничениями, сказал Решетников. Прогноз исходит из того, что основная часть ограничений будет снята в августе-сентябре, но часть сохранится до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19.

Прогноз Минэкономразвития учитывает принятые меры по антикризисной поддержке бизнеса и населения, но не учитывает пока меры, которые войдут в план по восстановлению экономики, заявил Решетников. План должен быть представлен в правительство в понедельник.