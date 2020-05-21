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21.05.2020 23:00
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития сделало прогноз по цене нефти Urals до 2024 года

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть смогут закрепиться на уровне 40 долларов за баррель и выше только к концу следующего года. Об этом сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников, представляя базовый прогноз социально-экономического развития России.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: AP Photo/Eric Gay
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля

По словам министра, за основу прогноза были взяты консервативные предпосылки, поскольку, несмотря на нынешний рост котировок барреля, на рынке образовался слишком большой избыток нефти, который еще долго будет оказывать давление на цены.

В документе сказано, что, в 2020 году средняя цена российской нефти марки Urals составит 31,1 доллара за баррель, в 2021 году - 35,4 доллара за баррель, в 2022 году - 42,2 доллара за баррель, а в 2023 году - 45,6 доллара за баррель.

Решетников подчеркнул, что с учетом проводимой сейчас макроэкономической политики и накопленных резервов такой уровень цен на российскую нефть не представляет угрозы для экономической стабильности в стране.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Цена на нефть

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