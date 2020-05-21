Минэкономразвития сделало прогноз по цене нефти Urals до 2024 года

Цены на нефть смогут закрепиться на уровне 40 долларов за баррель и выше только к концу следующего года. Об этом сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников, представляя базовый прогноз социально-экономического развития России.

По словам министра, за основу прогноза были взяты консервативные предпосылки, поскольку, несмотря на нынешний рост котировок барреля, на рынке образовался слишком большой избыток нефти, который еще долго будет оказывать давление на цены.

В документе сказано, что, в 2020 году средняя цена российской нефти марки Urals составит 31,1 доллара за баррель, в 2021 году - 35,4 доллара за баррель, в 2022 году - 42,2 доллара за баррель, а в 2023 году - 45,6 доллара за баррель.

Решетников подчеркнул, что с учетом проводимой сейчас макроэкономической политики и накопленных резервов такой уровень цен на российскую нефть не представляет угрозы для экономической стабильности в стране.