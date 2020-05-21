Министр просвещения: Выпускники получат аттестаты до 15 июня

Выпускники девятых и одиннадцатых классов получат школьные аттестаты до 15 июня. Экзамены в девятых классах решено отменить. ЕГЭ пройдет только для тех, кто собрался поступать в вузы. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

- Аттестаты будут выданы традиционно - до 15 июня, - рассказал Сергей Кравцов. - Выпускные экзамены в 9-х классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в 11-х классах.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что ЕГЭ по всей стране начнется 29 июня.