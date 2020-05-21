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Рубрика: Экономика

Заход на рассадку

Минтранс и Роспотребнадзор подготовят санитарные правила для перевозчиков
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
Министерство транспорта совместно с Роспотребнадзором работает над утверждением правил санитарной безопасности на всех видах транспорта, в том числе и в самолетах, заявил глава минтранса Евгений Дитрих.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению санитарной безопасности в самолетах, особенно требование заполнять салон только наполовину, вызвали возражения в отрасли. АЭВТ обратилась в правительство с просьбой не вводить "антивирусную" рассадку пассажиров, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации.

Фото: iStock
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Новые правила должны обеспечить безопасность пассажиров, но и учитывать интересы перевозчиков, заметил Дитрих. По его словам, руководство Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) не способствует конструктивному диалогу с Роспотребнадзором. "Надеюсь, они не помешают нам в дальнейшей работе", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, рекомендации разработаны для сохранения здоровья пассажиров и экипажа, только измерения температуры для предотвращения передачи инфекции недостаточно. Но рекомендации могут скорректироваться при изменении эпидемиологической ситуации.

Ранее Дитрих заявлял, что если в самолетах рассаживать пассажиров через одного, то авиабилеты будут стоить от 70 тысяч рублей. Полеты рентабельны, если самолет загружен минимум на 72-75%. Авиаперевозчики считают требование о рассадке избыточным, поскольку пассажирам измеряют температуру в аэропортах, а системы кондиционирования в самолете обновляют воздух раз в несколько минут.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Транспорт Правительство Роспотребнадзор Правительство Минтранс Правила авиаперевозок

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