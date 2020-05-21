Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс

Лидер "Справедливой России" депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с главным наркологом Минздрава России Евгением Брюном предложил ужесточить регулирование алкогольного рынка. Среди мер - продажа спиртного в мелкой таре возле касс. Об этом сообщили в пресс-службе "СР".

"Мелкие шкалики по 100 граммов, тем более, когда их выставляют на кассах, "подталкивают" людей к выпивке", - пояснил политик.

Евгений Брюн в ответ отметил, что "стопки водки" и другого спиртного, которые в больших количествах стоят возле касс, выглядят провокационно.

"Было бы правильным запретить их, и шаг за шагом ограничивать доступность алкоголя, хотя если полностью его убрать, возникнет дополнительное напряжение в обществе", - отметил нарколог.

Кроме того, как сообщается, поддержку нашли предложения партии по регулированию алкогольного рынка в части запрета на продажу спиртных напитков в неспециализированных магазинах.

Участники беседы также согласились с целесообразностью повышения возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. В Минздраве и раньше это предлагали. Миронов, со своей стороны, заявил, что психологическая зрелость отстает от физической и наступает в 21 год, а значит с этого возраста и целесообразно продавать спиртное.