Мошенники, продающие ОСАГО со скидкой, пытаются быть честными

Торговля поддельными полисами ОСАГО в период пандемии набирает обороты и приобретает новые черты. Мошенники не стесняются честно заявлять, что по их полису не заплатит ни одна страховая компания. Однако автовладельцев это не останавливает. Ведь полисы они приобретают с огромной скидкой.

Подходы мошенников скорректировались с учетом удаленного оформления договоров "автогражданки" и действия ограничительных мер в условиях эпидемии, сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. По его словам, до периода самоизоляции самой распространенной мошеннической схемой в ОСАГО были услуги посредников, которые предлагали оперативно оформить удаленную покупку полиса автовладельцам с большой скидкой. Иногда она достигала 50 процентов. Проделывалось это с помощью внесения посредником в договор ложных данных, понижающих цену полиса ОСАГО. А именно указывалась мощность автомобиля, заведомо ниже реальной. В качестве транспорта вместо автомобиля вносились данные на мотоцикл. Ставили регион использования транспорта с минимальным коэффициентом. И в качестве бонуса завышался возраст и стаж тех, кто будет управлять машиной.

Такие манипуляции позволяли не только продавать полисы в половину дешевле, но еще и иметь значительную маржу.

При этом на бумаге, на распечатке полиса, все данные соответствовали действительности. Обман вскрывался только тогда, когда пострадавший от владельца такого полиса обращался к страховщику за выплатой. Ему в выплате отказывали, из-за того, что авария произошла, как минимум, не с тем автомобилем, который действительно застрахован. Договор признавался недействительным, поскольку страховщик был введен в заблуждение при оформлении договора.

Как сообщил Сергей Ефремов корреспонденту "РГ", сейчас подходы мошенников изменились с учетом ситуации. В интернете размещено порядка 1,5-2 тысяч предложений о продаже полиса ОСАГО в разы дешевле реальной стоимости полисов страхования ответственности автовладельцев. Предлагают полисы за полторы тысячи рублей. При этом мошенники честно предупреждают, что в случае ДТП страховой выплаты по такому документу не последует.

Мошенники рассчитывают на желание автомобилистов сэкономить в период действия ограничительных мер. Некоторые водители соблазняются предложениями купить фальшивку, полагая, что в период эпидемии на дороги они выезжают редко и вряд ли попадут в ДТП.

Как пояснил Сергей Ефремов, пока страховщик не обнаружит, что данные в полисе не соответствуют действительности, он будет считаться действующим, и будет числиться в информационной системе. Сотрудник ГИБДД подмены не заметит, если не проверит полис по базе РСА и не сопоставит машину, на которую он оформлен, с той, что перед ним. Но, как правило, проверяют только визуально на соответствие регистрационных знаков.

Однако в случае аварии, виновнику придется расплачиваться за ущерб из своего кармана. К сожалению, подмена данных выясняется не сразу. Поэтому страдают от нее ни в чем не повинные честные автовладельцы, которым потом предстоит отыскать виновника, выставить ему счет. Поэтому, попав в ДТП, необходимо сразу проверить, кому и на какой автомобиль выписан полис. Сделать это можно в мобильных приложениях "ДТП.Европротокол" и "Помощник ОСАГО". Либо на сайте РСА.