Она едет. Lada провела тест-драйв реплики раллийной "копейки"

Никто не сомневался, что Lada Sport создаст реплику раллийного ВАЗ-2101, которая при необходимости запросто выйдет на трек. Это доказали сотрудник пресс-центра Lada Стас Березий, оказавшийся на месте штурмана и рассказчика, и профессиональный гонщик Кирилл Ладыгин.

Напомним, реплика ВАЗ-2101 "Ралли" была создана к 50-летнему юбилею "единички" - первому автомобилю, поставленного на конвейер Волжского автозавода.

Седан, подготовленный для выступления на Tour d`Europe в 1971 году, в отличие от серийной модели оснащён каркасом безопасности на болтовых соединениях, амортизаторами Koni, дополнительными фарами, вторым бензобаком, щитком приборов для штурмана, спортивными креслами.

Двигатель - стандартный: 64-сильная "четвёрка" объёмом 1.2 литра, мотор работает в паре с 4-ступенчатой МКП. Как говорят в Lada Sport, раллийная "единичка" была оснащена карбюраторами фирмы Weber. Однако, по информации некоторых исследователей спортивной истории АвтоВАЗа, на машинах стояли стоковые устройства.

Как бы то ни было, но все три ВАЗ-2101, вышедшие на старт, добрались до финиша, завоевав второе место в абсолютном зачёте и первое в категории команд, выступавших тремя экипажами.