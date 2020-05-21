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21.05.2020 19:25
Рубрика: Власть

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Первый этап смягчения ограничений. "Мои документы", каршеринг и изменения в порядке оформления пропусков
Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Уважаемые москвичи,

В середине апреля мы ввели максимально жесткие ограничения, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Целый месяц не работало большинство строек и промышленных предприятий Москвы. Пропускной режим серьезно ограничил возможности перемещения по городу.

Эти ограничения нарушили нормальную жизнь миллионов людей, но в итоге оказались не напрасными. Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии.

Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.

Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций.

Соответствующий указ я сегодня подписал.

1. С 25 мая 2020 г. будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы".

Пока не в полном объеме - работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг - только те, которые невозможно оформить в электронном виде.

Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru.

Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.

В помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители.

2. С 25 мая 2020 г. может возобновить работу каршеринг.

Пока не в полном объеме - арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.

Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова.

Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан.

3. Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.

4. В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня.

5. Было много вопросов о правилах ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге.

Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта.

Друзья,

Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости.

Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием.

Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни.

Источник: www.sobyanin.ru

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