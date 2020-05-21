Указ мэра Москвы от 21 мая 2020 года № 60-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ, от 12 мая 2020 г. № 57-УМ), изложив приложение к указу в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение к указу Мэра Москвы от 21 мая 2020 г. № 60-УМ

Приложение к указу Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве

1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве (далее - Порядок) устанавливает отдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышенной готовности в городе Москве.

2. С 15 апреля 2020 г. граждане вправе находиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее - указ Мэра Москвы), при соблюдении требований, установленных настоящим Порядком.

3. Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, включая железнодорожный транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается:

3.1. Цифровым пропуском для передвижения по территории города Москвы (далее - цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с настоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство).

3.2. Служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника (далее - служебное удостоверение). Граждане, имеющие служебное удостоверение, для передвижения с использованием любых видов транспорта обязаны сообщить в порядке, утвержденном Департаментом информационных технологий города Москвы, сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Передвижение граждан, имеющих служебное удостоверение, с использованием легкового такси, транспортного средства, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по заказу, автомобиля, используемого в рамках оказания услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) (далее - легковое такси), допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира, получателя услуг буквенно-числового кода, полученного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

При этом граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска.

3.3. Цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами власти Московской области.

3.4. Специальным разрешением на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выданным в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2018 г. № 215-ПП "Об утверждении Регламента предоставления услуги города Москвы "Предоставление специального разрешения на движение по улично-дорожной сети города Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а также пропуском, предоставляющим право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в городе Москве, выданным в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП "Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы".

При этом граждане, использующие транспортные средства на основании таких разрешений, пропусков, в том числе следующие совместно с ними, освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска.

3.5. Цифровым пропуском для осуществления волонтерской деятельности волонтерами, зарегистрированными в Государственном бюджетном учреждении города Москвы "Моя карьера" (далее - ГБУ "Моя карьера") и Государственном бюджетном учреждении города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения "Мосволонтёр" (далее - ГБУ "Мосволонтёр").

4. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, а также случаев передвижения с 22:00 до 06:00 грузового автотранспорта в городе Москве:

4.1. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам оформляется цифровой пропуск со сроком действия, указанным в пунктах 6.6 и 6.7 настоящего Порядка, без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения. Для передвижения в указанных целях гражданин вправе оформить не более одного цифрового пропуска на один и тот же срок действия. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.1.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С 21 мая 2020 г. - серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации. С 21 мая 2020 г. оформление цифрового пропуска для работников, не имеющих паспорт гражданина Российской Федерации, осуществляется работодателем в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.1.3. Контактный номер телефона, принадлежащий оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации (далее - контактный номер телефона).

4.1.4. Адрес электронной почты (по желанию).

4.1.5. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, -государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

4.1.6. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты ("Тройка", "Стрелка") для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов или социальной карты, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти города Москвы и Московской области (уполномоченных ими организаций), месячного проездного билета без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок на Московском метрополитене, Московской монорельсовой транспортной системе и (или) на Малом кольце Московской кольцевой железной дороги, временного единого социального билета, временного льготного билета (далее - электронная карта).

4.1.7. Наименование организации независимо от формы собственности и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск (далее также - работодатель).

4.1.8. Идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций).

4.2. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.2.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Дата рождения.

4.2.4. Контактный номер телефона.

4.2.5. Адрес электронной почты (по желанию).

4.2.6. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, - государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

4.2.7. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты.

4.2.8. Наименование медицинской организации.

4.2.9. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес медицинской организации).

4.3. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях, не указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанных целей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.3.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Контактный номер телефона.

4.3.4. Адрес электронной почты (по желанию).

4.3.5. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, -государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

4.3.6. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты.

4.3.7. Цель передвижения с учетом ограничений, установленных указом Мэра Москвы.

4.3.8. Маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения).

4.4. Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления волонтерской деятельности оформляется цифровой пропуск со сроком действия на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

4.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.4.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Контактный номер телефона.

4.4.4. Адрес электронной почты (по желанию).

4.4.5. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, -государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

4.4.6. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты (в случае ее использования).

4.4.7. Личный номер волонтера, оформленный ГБУ "Мосволонтёр", ГБУ "Моя карьера".

В случае несоблюдения волонтером условий осуществления волонтерской деятельности возможность получения цифрового пропуска в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка прекращается.

4.5. Для передвижения с использованием транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, гражданин, помимо сведений, сообщаемых для передвижения в соответствующих целях, указанных в пунктах 4.1-4.4 настоящего Порядка, обязан:

4.5.1. В отношении физического лица, являющегося собственником транспортного средства, сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату, место его рождения, адрес регистрации на территории Российской Федерации, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

4.5.2. В отношении юридического лица, являющегося собственником транспортного средства, сообщить наименование юридического лица, данные об адресе регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или его аналог.

4.5.3. Сообщить серию и номер регистрационного документа транспортного средства.

4.5.4. Приложить фотографии лицевой и тыльной сторон регистрационного документа транспортного средства и фотографии водительского удостоверения.

4.6. С 21 мая 2020 г. для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам цифровой пропуск может быть оформлен

работодателем для работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) (далее - работник) с использованием личного кабинета

юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы. Для оформления цифрового пропуска работодатель обязан сообщить следующие сведения:

4.6.1. Наименование работодателя.

4.6.2. Идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций).

4.6.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника.

4.6.4. Серия и номер паспорта работника или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.5. Контактный номер телефона работника.

4.6.6. Адрес электронной почты работника (по желанию).

4.6.7. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, -государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

4.6.8. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты.

При этом с 21 мая 2020 г. использование личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы является обязательным для оформления цифровых пропусков работников, не имеющих паспорт гражданина Российской Федерации.

5. Для передвижения по территории города Москвы на основании служебного удостоверения с использованием любых видов транспорта гражданин обязан:

5.1. Для передвижения с использованием легкового такси оформить буквенно-числовой код, аналогичный коду, указанному в пункте 15 настоящего Порядка. Для оформления буквенно-числового кода гражданин обязан сообщить следующие сведения:

5.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

5.1.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса).

5.1.4. Контактный номер телефона.

5.1.5. Адрес электронной почты.

5.2. Для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования сообщить следующие сведения:

5.2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

5.2.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса).

5.2.4. Номер электронной карты.

5.2.5. Контактный номер телефона.

5.2.6. Адрес электронной почты.

5.3. Для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, сообщить следующие сведения:

5.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

5.3.2. Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.3. Номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса).

5.3.4. Государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

5.3.5. Контактный номер телефона.

5.3.6. Адрес электронной почты.

6. Установить, что:

6.1. Граждане, оформившие цифровой пропуск до 21 апреля 2020 г. (включительно) в целях передвижения с использованием транспортных средств, за исключением легкового такси, и не указавшие при его оформлении сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства и (или) номере электронной карты, или указавшие некорректные сведения, в том числе сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, не соответствующие данным, указанным в регистрационном документе, для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска обязаны в срок не позднее 22 апреля 2020 г. сообщить указанные сведения в порядке, установленном пунктом 6.2 настоящего Порядка.

6.2. Граждане вправе внести изменения в сведения, которые они сообщили при оформлении цифрового пропуска в соответствии с настоящим Порядком, в том числе государственный регистрационный номер транспортного средства, номер электронной карты, в порядке, установленном Департаментом информационных технологий города Москвы. Для внесения изменений необходимо сообщить буквенно-числовой код цифрового пропуска.

Для подтверждения внесения сведений требуется ввести код подтверждения действия, отправленный на контактный номер телефона, который сообщался в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6.3. Граждане, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, вправе внести в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка, изменения в представленные сведения о номере электронной карты и (или) государственном регистрационном номере транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

6.4. При сообщении сведений в соответствии с настоящим Порядком граждане вправе указать одновременно государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение, и номер электронной карты.

6.5. Граждане, оформившие цифровой пропуск до 30 апреля 2020 г. (включительно) в целях передвижения с использованием транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, и не указавшие при его оформлении сведения, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка, для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска обязаны с 1 мая 2020 г. по 4 мая 2020 г. сообщить указанные сведения на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы (при наличии регистрации в личном кабинете) в порядке, установленном пунктом 6.2 настоящего Порядка.

6.6. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, со сроком действия до 30 апреля 2020 г. продолжают действовать до 4 мая 2020 г. (включительно). При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 г. обязан в период до 4 мая 2020 г. продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок до 11 мая 2020 г. (включительно).

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.

6.7. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, со сроком действия до 11 мая 2020 г. продолжают действовать до 31 мая 2020 г. (включительно).

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.

6.8. С 21 мая 2020 г. работодатели обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется, с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.

6.9. Работодатели при возникновении вопросов и проблем, связанных с оформлением цифровых пропусков в целях осуществления трудовой деятельности, вправе воспользоваться специальными сервисами на портале "i.moscow".

7. Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 г. со сроком действия до 11 мая 2020 г. (включительно) на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка.

Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7(495)777-77-77, а также путем отправки

сообщения на специальный короткий номер 7377 - для граждан Российской Федерации при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации.

Оформление цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка осуществляется с 30 апреля 2020 г. на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы (при наличии регистрации в личном кабинете).

Подтверждение права на получение цифрового пропуска для осуществления волонтерской деятельности осуществляется посредством информационного взаимодействия между Департаментом информационных технологий города Москвы и ГБУ "Мосволонтёр", ГБУ "Моя карьера".

Гражданин должен получить цифровой пропуск, буквенно-числовой код, сообщить сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, изменить сведения в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка в срок не позднее чем за 5 часов до начала первого передвижения с использованием транспортного средства.

8. Передвижение граждан с использованием легкового такси, включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту, или буквенно-числового кода.

9. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, за исключением граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории города Москвы и территории Московской области.

10. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, за исключением граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение других субъектов Российской Федерации, за исключением Московской области, оформляют цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с настоящим Порядком для передвижения по территории города Москвы и (или) территории Московской области. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории города Москвы и территории Московской области. Порядок передвижения по территориям других субъектов Российской Федерации (за исключением Московской области), устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

11. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами власти Московской области. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с указанным порядком, является основанием для передвижения по территории города Москвы.

С 27 мая 2020 г. граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с настоящим Порядком.

12. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением Московской области), за исключением граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком.

13. Установить, что:

13.1. Требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет.

13.2. Передвижение по территории города Москвы без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных указом Мэра Москвы.

13.3. Передвижение по территории города Москвы с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и (или) легкового такси, не может осуществляться без наличия оформленного цифрового пропуска, при оформлении которого сообщались сведения о государственном регистрационном номере соответствующего транспортного средства, и (или) сообщения сведений о таком государственном регистрационном номере в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка.

13.4. Передвижение по территории города Москвы на транспорте общего пользования может осуществляться исключительно с использованием электронных карт. При непредставлении сведений о номере электронной карты в соответствии с настоящим Порядком граждане не допускаются к использованию транспорта общего пользования.

При этом граждане, осуществляющие трудовую деятельность на объектах транспорта общего пользования, допускаются на территорию объекта транспорта общего пользования (к использованию транспорта общего пользования) в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Порядка.

13.5. Ведение реестра транспортных средств, допущенных к передвижению по территории города Москвы, осуществляется Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в порядке, им установленном.

13.6. Передвижение по территории города Москвы с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, указанный в пункте 13.5 настоящего Порядка, не допускается. К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. Фиксация административных правонарушений осуществляется должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях, или работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

13.7. При выявлении нарушений требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, с использованием транспортного средства, граждане, привлеченные к административной ответственности за это правонарушение, могут продолжить движение, а транспортное средство не подлежит задержанию.

14. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска, буквенно-числового кода осуществляется по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

15. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, обеспечивает проверку представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с представленными гражданином сведениями.

16. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска, буквенно-числового кода являются:

16.1. Выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода недостоверных сведений.

16.2. Использование цифрового пропуска, буквенно-числового кода с нарушением требований, установленных настоящим Порядком.

16.3. Нарушение требований режима повышенной готовности.

17. Порядок оформления цифрового пропуска, буквенно-числового кода устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы.

18. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе за представление недостоверных сведений, включая сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях.

19. Установить, что требования о представлении в обязательном порядке сведений о номере электронной карты (пункты 4.1.6, 4.2.7, 4.3.6 настоящего Порядка), о сообщении гражданами, имеющими служебные удостоверения, сведений для передвижения на любых видах транспорта (пункт 5 настоящего Порядка) применяются с 22 апреля 2020 г.







