В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска

В Москве с 27 мая останутся действительными только столичные цифровые пропуска. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.

Подчеркивается, что жители других регионов могут оформить пропуска уже с 21 мая.

Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Для получения пропуска нужно заполнить форму на сайте mos.ru. Необходимо ввести паспортные данные и указать цель получения пропуска. Процедура бесплатная. Также можно отправить смс-сообщение на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.