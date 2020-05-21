Поклонники симфонического оркестра не лишились любимой музыки

Учреждения культуры сильно пострадали из-за эпидемии коронавируса нового типа. Например, Сианьскому симфоническому оркестру пришлось отменить около 15 концертов. И на сцене Концертного зала Сианя (провинция Шэньси), где этот оркестр обычно играет для многотысячной публики, с недавних пор пугающе тихо - в зале нет ни оркестра, ни зрителей.

Однако 18 марта первая скрипка оркестра Чжоу Хуи впервые с января поднялся на сцену. В практически пустом здании он и другие музыканты оркестра проводили репетицию для онлайн-концерта, который 27 марта транслировался на Bilibili - одном из самых популярных видеохостингов в Китае.

Музыканты оркестра выступали перед пустым залом впервые. В шоу под названием "Bullet-screen Concert" приняли участие три коллектива музыкантов знаменитого оркестра: шумовой оркестр Black Face, в состав которого входят маримбист Сюй Синь и ксилофонистка Гао Я; дуэт Piano Duet - скрипач Чжоу Хуи и пианистка Ли Тянь; а также струнный квартет Monet String Quartet - скрипачки У Сыюй и Ши Иньюэ, альтистка Чжуан Шэнь и виолончелистка Ли Ифань.

Скрипач Сианьского симфонического оркестра Чжоу Хуи репетирует перед концертом. Фото: Хо Янь / CHINA DAILY

Чжоу Хуи, который родился и вырос в Сиане и здесь же начинал учиться играть на скрипке у своего отца, рассказывает: "Обычно мы выступаем при полных залах, перед зрителями, которые внимательно слушают музыку. Они "отвечают" на наше исполнение аплодисментами и криками "Браво!". Но концерт без живой аудитории - для меня новый и волнующий опыт".

27-летний музыкант в 2013 году окончил консерваторию Национального университета Сингапура, в 2015 году продолжил обучение в Дрезденской высшей школе музыки имени Карла Марии фон Вебера в Германии, где получил магистерскую степень, а в 2018 году присоединился к симфоническому оркестру своего родного города.

"Для зрителей онлайн-концерты - это тоже новый способ слушать классическую музыку, которая считается высоким и серьезным искусством. Им не нужно сидеть тихо и надевать вечерние костюмы. Они могут есть, пить, разговаривать и обсуждать исполнение прямо во время концерта, и это неплохо", - считает Чжоу.

По словам бренд-директора Сианьского симфонического оркестра Цао Цзивэня, идея дать живой онлайн-концерт на Bilibili появилась, когда выступления музыкального коллектива были поставлены на паузу. "С момента основания оркестра у него сформировалась аудитория постоянных поклонников. Из-за вспышки вируса многие концерты и другие культурные мероприятия отложили до лучших времен, и люди говорили нам, что они расстроены и скучают по выступлениям оркестра. Они очень хотели бы прийти на концерт, но понимают серьезность ситуации, - говорит Цао. - Музыканты не могли репетировать вместе, но они часами репетировали дома. Мы очень хотели провести онлайн-концерт, потому что для классической музыки это прорыв".

Одна из особенностей видеохостинга Bilibili - комментарии, которые появляются на экране прямо во время воспроизведения видео или прямых трансляций. Bilibili очень популярен среди молодежи. Поэтому во время концерта музыканты исполнили не только классические произведения Баха, Моцарта и Бетховена, но и саундтреки к известным фильмам и мультфильмам. А чтобы музыканты могли читать комментарии пользователей, на сцене установили экраны. "Это еще один новый способ взаимодействия со зрителями, особенно с молодыми", - говорит Цао.

Еще в январе Сианьский симфонический оркестр запустил на своем канале в Bilibili серию программ, в которой музыканты рассказывали о классической музыке доступным языком и нередко с юмором. Это привлекло много молодых людей, видео собирают миллионы просмотров, добавил Цао.

Онлайн-концерты - это отличный способ сделать музыку доступной и не подвергать людей опасности

Кстати, одним из первых исполнять классическую музыку онлайн начал Пекинский симфонический оркестр. В записи, появившейся 5 февраля, музыканты под руководством дирижера Ли Бяо исполнили "Приветствие любви" английского композитора Эдуарда Элгара, находясь каждый у себя дома в материковом Китае и на Тайване. "Наши музыканты впервые записали выступление таким образом, - сообщил Ли. - С помощью онлайн-концертов мы хотим поддерживать контакт со зрителями: кажется, сейчас это единственный способ делиться музыкой".

Исполнительный директор Сучжоуского симфонического оркестра Кэтрин Чу говорит: "Вирус очень сильно повлиял на сферу классической музыки. Эта форма искусства нуждается в том, чтобы ею делились, но "электричество", возникающее в концертном зале, невозможно воспроизвести дома, онлайн или в любом другом цифровом формате. Прослушивание живого концерта в зале не заменит ничто. Энергия, динамика, диалог и "искра" между исполнителями и зрителями возможны только в офлайн. Да, онлайн-концерты - это отличный способ сделать музыку доступной и не подвергать людей опасности. Но они не смогут заменить похода на концерт".

По словам Чу, оркестр отложил все концерты, запланированные на февраль, март и апрель. Однако проводит онлайн-концерты и лекции, посвященные различным направлениям музыки. В первом онлайн-концерте, который 21 марта оркестр дал в своем домашнем концертном зале "Озеро Цзиньцзи", приняли участие музыканты из России: скрипачи Екатерина Шапельникова и Никита Олиневич, альтист Андрей Шапельников и виолончелист Даниил Зайцев. Были исполнены струнные квартеты Чайковского и Дворжака.

"Во время эпидемии коронавируса российские музыканты остались в Сучжоу, который стал им вторым домом", - говорит Чу. Никита Олиневич, который живет и работает в Сучжоу уже три года, говорит: "Это был мой первый онлайн-концерт и, конечно, совершенно новые ощущения. Выступать перед живой аудиторией всегда интересно и вдохновляюще, выкладываешься полностью, в том числе на репетициях. С онлайн-исполнением это несравнимо, но с помощью такой формы мы пытаемся вселить в зрителей уверенность, что даже если мы не можем играть для них вживую сейчас, наши сердца по-прежнему преданы им и музыке, и мы настроены делать то, что умеем и любим. Я верю, - продолжил Никита, - что музыка обладает целебными свойствами и может помочь в любой ситуации. Это одна из самых могущественных сил на Земле, которая доступна любому классу и расе, она не знает различий. Она существует для всех, и мы будем играть для всех, кто готов ее слушать. Но я скучаю по прежнему формату работы и не могу дождаться, когда все нормализуется и можно будет вернуться к настоящим репетициям рядом с коллегами", - сказал российский скрипач.