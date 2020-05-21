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21.05.2020 15:14
Рубрика: Спорт

Проведение Олимпийских игр и в 2021 году может оказаться под угрозой

Текст: Николай Долгополов
В интервью ВВС президент МОК Томас Бах сделал честное заявление. Если и летом 2021 года не удастся провести и так перенесенную на год Олимпиаду, то Игры в Токио могут вообще не состояться. Наверняка к такому высказыванию подтолкнули и слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, подчеркнувшего, что лето 2021 года - конечный, крайний срок для проведения Игр.
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В один из труднейших для олимпийского движения моментов корреспондент "РГ" обратился за комментарием к Александру Козловскому. Многолетний, а ныне почетный вице-президент Олимпийского комитета России, долгие годы избирался вице-президентом Европейского олимпийского комитета и на протяжении десятков лет поддерживал на высочайшем уровне наши международные спортивные связи.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Александр Александрович, как восприняли это еще не решение, но серьезное высказывание президента МОК Баха?

Александр Козловский: Тяжело. Но давайте подумаем, чем оно вызвано. Совершенно очевидно, что исключительно трудолюбивые, дисциплинированные, лишенные излишнего романтизма японцы хорошо все продумали. Они построили все в срок, проделали огромную работу. И что дальше? Еще целый год надо содержать в идеальном порядке все олимпийские сооружения. На это уйдут огромные и по сути невосполнимые суммы. Сколько человек обычно трудится накануне Игр в Организационных комитетах? Тысячи четыре-пять. И им надо платить. Или распустить бесполезный сейчас Оргкомитет, чтобы потом, если понадобится, собрать. Но соберешь ли? И везде это если, которое так плохо сочетается с практичным умом, точной расчетливостью. А если вдруг придется соревноваться при пустых трибунах? А если пандемия не уляжется?

Вы думаете всему этому суждено продолжаться так долго?

Александр Козловский: Если все пойдет хорошо, то нет. А если накатят вторая, третья волна? Я очень много путешествовал по миру, видел и пытался понять, как живут в разных его частях. Сейчас вирус свирепствует в Европе и США. Но разве не видны другие его тревожные признаки? Он добирается до Латинской, до Южной Америки, а там люди к таким бедствиям приспособлены еще гораздо меньше нашего. Как будут они соблюдать социальную дистанцию в Бразилии, где уже бушует COVID-19? И, как и когда, там все закончится? Возможно, в Японии задумались над этим раньше нашего.

И каков вывод?

Александр Козловский: Окончательного пока нет. Я думаю, сейчас бессмысленно покупать билеты на Олимпийские игры.

МОК сначала долго не решался перенести Олимпиаду на 2021 год. А теперь…

Фото: РИА Новости
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Александр Козловский: Теперь. Но в каком состоянии находится эта мощнейшая и самая богатая в мире спортивная организация? Я хорошо знаком со всеми ее президентами, начиная с лорда Килланина. В МОК нет прежнего единства, которое было при президенте Самаранче. Идут споры, дрязги из-за денег, влияния, распределения средств.

От олимпийской идеи, созданной и воплощенной основателем современных Игр Пьером де Кубертеном, ничего не осталось, кроме похожей картинки. Да, она вроде бы все та же: бегут, соревнуются люди, но ради чего? Деньги затмили все. При Самаранче они еще не управляли всем и вся. Его преемник Рогге выпустил управление из рук. Бах, которого знаю долгие годы, - честный, дисциплинированный человек. От МОКа ждали больших перемен. И появился документ, в котором сформулированы принципы развития олимпийского движения. Но как же они неконкретны, неопределенны, расплывчаты. Сегодня, как никогда, требуются всеобщее единение, понимание. И очень, очень много сил. Найдутся ли они у Международного олимпийского комитета…

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