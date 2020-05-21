Президент внес законопроект о воспитательной работе в системе образования

"Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы", - сказал он ранее на совещании о ситуации в сфере образования в условиях распространения коронавируса.

В пояснительной записке к законопроекту глава государства отметил, что в соответствии с поправками в Конституцию РФ, "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей".

С этой целью предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Воспитание также призвано формировать чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, старшему поколению, прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России, а также к природе и окружающей среде.

Воспитательная работа будет вестись на основе рабочей программы и календарного плана. Их разработкой займется сами образовательные учреждения при участии ученических и родительских советов.

"Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда", - говорится в пояснительной записке.