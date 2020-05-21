Банду производителей синтетических наркотиков отправят под суд

Генпрокуратура направила в Мособлсуд уголовное дело наркогруппировки, которая занималась производством и сбытом в Москве и области особо крупных партий мефедрона.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу четверых участников организованной группы, обвиняемых в производстве синтетических наркотиков.

По версии следствия, фигуранты в апреле 2018 года арендовали частный дом в Мытищах, в котором оборудовали нарколабораторию по производству мефедрона.

Почти за три месяцы "работы" вплоть до момента задержания они успели синтезировать на продажу не менее 20 кг наркотика. Часть они успели продать - сбыт шел через тайники и закладки.

Наркопроизводители были задержаны с поличным 5 июля 2018 года во время спецоперации ФСБ. У них было обнаружено и изъято более 14 кг мефедрона, 20 литров жидкости, содержащей наркотические средства, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. Кроме того, по адресам проживания задержанных в Москве обнаружено и изъято свыше 8 млн рублей, а в арендуемом гараже - не менее 5 кг марихуаны.

Предварительное следствие по уголовному делу провело Следственное управление ФСБ России, процессуальный надзор вело управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.