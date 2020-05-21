Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись

До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центр европейской территории не стоит, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни сохранится холодная погода с аномалией в 6 градусов ниже нормы на всей европейской территории. Холод сначала пришел на северо-запад, потом в центр, а теперь добрался и до юга.

"С воскресенья есть тенденция к небольшому повышению температуры. В Москве воздух прогреется максимум до +16 градусов. Это тоже ниже нормы на 4 градуса. И даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно. И только во вторник наступит нормальная погода для конца мая - температура будет выше +20 градусов", - рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в третьей декаде мая холода не часто, но бывают. И даже снег выпадает. И даже в июне мокрый снег не исключен. Последний раз он был в Москве всего три года назад - 2 июня 2017 года.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной. Это предварительный прогноз. Более точный появится в конце мая.

В Москве и Подмосковье температура воздуха будет от 10 до 15 градусов по ночам и от 20 до 25 градусов днем. При похолоданиях - ночью: +4…+9 градусов, а днем не выше +15 градусов.