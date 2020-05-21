Вильфанд: Апрельская погода вернется в европейскую часть России

В ближайшие три дня в Москве и области температура воздуха будет ниже нормы на 6-7 градусов. "Есть такое выражение "закрой окно, не май месяц", вот сейчас как раз такая ситуация", - объяснил происходящие в атмосфере процессы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас из-за глубокого циклона в центр европейской России поступают очень холодные воздушные массы из приполярных районов. С четверга по субботу включительно в Москве прогнозируется погода, более характерная для первой половины апреля. Потеплеет только в понедельник.

Ну а в четверг, 21, мая, в Новгородской, Псковской, Ярославской области и Ленинградской областях ожидается снег. "Будет ли он в Москве и Московской области? Не исключаем такой вероятности",- рассказал метеоролог ТАСС.