Парк "Остров Мечты" выделит на поддержку медработников порядка миллиарда рублей

"Остров Мечты" подарит билеты в парк всем медицинским работникам Москвы и области, сражающимся с коронавирусом, а также их семьям. По оценкам экспертов, акция #ВрачиМечты обойдется парку развлечений в сумму порядка миллиарда рублей.

Парк развлечений "Остров Мечты" сообщил о своем решении делом поблагодарить врачей столицы и Подмосковья, запустив социальную акцию #ВрачиМечты. На официальном сайте парка dreamisland.ru опубликовано обращение с благодарностью врачам, в котором сказано, что парк разошлет в лечебные учреждения Москвы и области специальные промокоды. По ним - после снятия ограничений на работу развлекательных учреждений - каждый медицинский работник-участник борьбы с коронавирусом сможет активировать на сайте "Острова Мечты" до трех бесплатных билетов, чтобы отдохнуть в парке со своей семьей. Промокоды будут действовать до конца 2020 года.

По оценкам экспертов, компания выделит на социальную акцию порядка миллиарда рублей частных средств.

- Акция "Врачи Мечты" масштабна не только с точки зрения социального вклада, но и с точки зрения бизнеса, - отметил Никита Кричевский, доктор экономических наук. - Если перевести бесплатные билеты, которые подарят медикам, в рублевый эквивалент, то можно посчитать, что социальная акция обойдется "Острову Мечты" в сумму порядка одного миллиарда рублей. И все же деньги не главное, когда речь идет о здоровье и жизнях людей - огромная благодарность врачам, которые спасают эти жизни.

Открывшийся в столице в последний день зимы крытый тематический парк "Остров Мечты" стал первым объектом развлечений в мире, который выступил с такой смелой офлайн-поддержкой во время пандемии. Это также подчеркнул Игорь Родионов, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА):

- Акция первого в Москве крытого тематического парка "Остров Мечты", безусловно, заслуживает внимания, поскольку направлена на поддержку медицинских работников, которые сегодня, без преувеличения, спасают жизни людям и по праву считаются героями нашего времени. "Остров Мечты", пожалуй, стал первым тематическим парком, который выступил с подобной благотворительной акцией. Это существенные затраты для компании, которые администрация парка безвозмездно выделит из собственного бюджета, ни копейки государственных средств здесь нет. А ведь не стоит забывать, что развлекательная отрасль является одной из наиболее экономически пострадавших от коронавируса. Напомню, "Остров Мечты" открылся 29 февраля 2020 года и уже через две недели был вынужден приостановить работу из-за обострившейся эпидемиологической обстановки.

Парк развлечений "Остров Мечты", расположенный в Нагатинской пойме в Москве, открылся в конце февраля. Напомним, проект состоит из ландшафтного парка и крытой части. Внутри - торгово-прогулочная зона и тематический парк с аттракционами, которые придутся по вкусу как юным посетителям, так и взрослым. И спокойные гости, и любители приключений найдут себе занятие по душе.

Динозавры в "Острове мечты"почти как живые - они двигаютсяи довольно угрожающе рычат.Некоторых из них даже водятна поводке по залу. Компаниюим составляют птеродактили,обезьяны-бандерлоги и другиеобитатели скачочных миров. Фото: Александр Корольков/ РГ

Входной билет в парк включает в себя катание на более 20 аттракционах неограниченное количество раз, посещение тематических шоу, кукольного театра "Золотой ключик", сессий Meet&Greet - встреч с персонажами парка в течение всего дня. Помимо входных билетов в парк, для медицинских работников будет доступна бесплатная парковка.

К сожалению, из-за эпидемии коронавируса с 17 марта "Остров Мечты" перестал принимать посетителей. Там проведена полная дезинфекция всех помещений, а сотрудники перешли на удаленную работу в режиме самоизоляции.

Как скоро завершится пандемия, пока никто предсказать не может. В Московском регионе развернута целая сеть учреждений, в которые ежедневно поступают сотни новых пациентов. На 20 мая число заболевших в столице и области уже превысило 180 тысяч, выздоровели уже более 40 тысяч человек. Всего на помощь жителям столицы и области мобилизованы несколько десятков тысяч лучших специалистов здравоохранения.

Как только эпидемия закончится, всех их с радостью встретят в "Острове Мечты". Парк с заботой отнёсся к тем, кто в данный момент заботится обо всех нас, сохраняя здоровье и жизни людей. Ведь простого "спасибо" врачам, медсестрам и всем медицинских работникам будет недостаточно, чтобы выразить всю нашу благодарность за мужество и профессионализм в схватке с опасной инфекцией.

- От лица нашего профессионального союза благодарю коллектив парка "Остров Мечты" за эту инициативу, - заявил "РГ" заместитель председателя ЦК профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Андрочников. - Сегодня на переднем крае борьбы с вирусом сражаются десятки тысяч медиков Москвы и Московской области, не считаясь со временем и нагрузкой, жертвуя своим отдыхом и безопасностью. Надеемся, что все же рано или поздно коронавирус будет побежден, и медики смогут воспользоваться этим прекрасным подарком. Он порадует и родителей, и, в особенности, детей, которые сегодня тоже лишены многого, а самое главное - общения с мамами и папами. Но зато теперь они будут знать, что после окончания этого сложного периода их ждет большая радость - все развлечения и аттракционы "Острова Мечты". Сегодня мы чувствуем поддержку многих организаций, компаний, общественных объединений и простых россиян. Это дорогого стоит, и наглядно показывает, как важна для общества самоотверженная работа всех работников здравоохранения.