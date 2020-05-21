Новости

Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы" 18:42
В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука 17:42
Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия" 17:04
Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости" 16:28
Трейлер: новый боевик от режиссера сиквелов "Перевозчика" и "Заложницы" 16:14

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Новости
    21.05.2020, 17:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.

Как передает РЕН ТВ, тело девятиклассника было найдено поздно ночью 21 мая под окнами дома на улице Сталеваров, где на седьмом этаже живет его бабушка.

Уточнено, что к приезду медиков подросток был еще жив и скончался уже в карете "скорой".

Обстоятельства инцидента выясняются.

Юлии Дробот 46 лет. Актриса служит в московском театре "Вернисаж".

Активно сниматься начала в нулевые - "Ледниковый период", "Кобра: Антитеррор", "Висяки", "Поцелуи падших ангелов", "Закрытая школа", "Ночь закрытых дверей", "Учитель в законе", "Счастливы вместе".

Отец Даниила - режиссер театра "Станиславский" Роман Дробот.

Новости

Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
Появились первые кадры сериала об эпидемии "Противостояние" по Кингу 14:44
Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы 13:49
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ START
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 20.05.2020
Умер актер и режиссер Владимир Голуб 19.05.2020
СМИ: Актер "Полицейского с Рублевки" задержан в Москве за наркотики 19.05.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Руби Роуз ушла из "Бэтвумен", потому что "устала от съемок" 12:06
29-летний актер из комедии "Баскетс" Хэйген Миллс совершил суицид 20.05.2020
Умер актер и полицейский Кен Осмонд 20.05.2020
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Заслуженный артист РФ Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым 19.05.2020
Актер из "Сумерек" Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе 19.05.2020
Лидер группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда 16.05.2020