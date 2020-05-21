Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.

Как передает РЕН ТВ, тело девятиклассника было найдено поздно ночью 21 мая под окнами дома на улице Сталеваров, где на седьмом этаже живет его бабушка.

Уточнено, что к приезду медиков подросток был еще жив и скончался уже в карете "скорой".

Обстоятельства инцидента выясняются.

Юлии Дробот 46 лет. Актриса служит в московском театре "Вернисаж".

Активно сниматься начала в нулевые - "Ледниковый период", "Кобра: Антитеррор", "Висяки", "Поцелуи падших ангелов", "Закрытая школа", "Ночь закрытых дверей", "Учитель в законе", "Счастливы вместе".

Отец Даниила - режиссер театра "Станиславский" Роман Дробот.