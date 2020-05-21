В Москве отменили тысячу штрафов перепутавшим номер в пропуске водителям

Водителей, которые ошиблись в номере автомобиля при привязке к цифровому пропуску, не будут штрафовать. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 1010 штрафов.

"Ежедневно МАДИ аннулирует сотни штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере авто при привязке к цифровому пропуску", - отмечают в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Чтобы обжаловать штраф дистанционно, нужно подать заявление на одном из порталов: mos.ru или avtokod.mos.ru

В дептрансе напоминают, что перед выездом важно проверять привязку автомобиля к пропуску: в чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт".

Срок действия пропускной системы в Москве продлён до 31 мая. Оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Проверить свой цифровой пропуск горожане могут с помощью nedoma.mos.ru.