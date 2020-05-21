В Москву прибыли все легионеры ФК "Спартак", кроме Шюррле

Футболисты "Спартака" собрались в Москве и прошли всей командой тест на коронавирус. В среду в расположение московского клуба вернулись иностранные игроки и тренеры, которые покидали Россию во время пандемии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Среди прибывших тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско и легионеры из Европы. Не приехал в Москву только немецкий полузащитник Андре Шюррле, права на которого руководство столичного клуба решило не выкупать. В то же время не покидали столичный регион представители Южной Америки - бразилец Айртон, аргентинец Эсекиель Понсе и парагваец Лоренсо Мельгарехо.

В четверг команда в полном составе сдала тест на коронавирусную инфекцию, результаты которого станут известны позже.

"Спартак" не сможет тренироваться на территории своего стадиона из-за действующего запрета. Команда отправится на базу в подмосковную Тарасовку, где начнет готовиться к возобновлению чемпионата России, намеченного на 21 июня.