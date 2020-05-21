На большей части Чаяндинского месторождения снят карантин

Глава Якутии Айсен Николаев по согласованию с Роспотребнадзором снял режим карантина по коронавирусу на большей части территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Ограничительные мероприятия распространяются лишь на два участка, где работают предприятия "Стройтранснефтегаз" и "Газпром добыча Ноябрьск". На этих базах расположены мобильный госпиталь и изоляторы. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии, в госпитале находятся 16 человек, 303 содержатся в изоляторе и 49 - в обсерваторе.

На остальных участках месторождения, удаленных друг от друга и от мест изоляции (обсервации), лиц с респираторными симптомами и положительными результатами на CОVID-19 не выявлено.

Карантин на всех объектах месторождения был введен с 17 апреля. В рамках противоэпидемических мероприятий с Чаянды было вывезено к местам постоянного проживания 6185 вахтовых работников.

Производственный процесс на Чаяндинском месторождении продолжается в штатном режиме.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.