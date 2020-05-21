В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медсестер

В Бурятии во всех обсерваторах усилили охрану после инцидента в поселке Сотниково. Там недовольные условиями содержания мужчины напали на медперсонал и гоняли по лесу медсестер Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которую приспособили под учреждение для карантина.

Тогда дело закончилось дистанционным составлением протокола, а вечером 18 мая недовольных перевезли в другой обсерватор.

Учитывая этот случай, минздрав республики вместе с МВД разработали алгоритм взаимодействия при возникновении подобных ЧП. Во всех обсерваторах установили тревожные кнопки, а дополнительно к работе по охране привлекли полицейских, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

По информации на утро 21 мая, в Бурятии выявлено 1090 случаев коронавируса, из них 444 человека выздоровели, шестеро умерли. В России в общей сложности диагноз подтвержден у 308705 пациентов, свыше 85 тысяч из них выздоровели, 2972 скончались.