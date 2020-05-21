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Сладкий вкус победы

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 108(8162)
Омская спортсменка, тренер по спортивной аэробике ДЮСШ Дарья Сапожникова в условиях вынужденной изоляции решила освоить новую профессию.

Начала не с чистого листа. Готовить Дарья любит, а эксперименты с "кондитеркой" доставляют ей особое удовольствие. В 2019 году она прошла мастер-класс и загорелась идеей создавать сладкие шедевры.

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- Правда, я сразу поняла, что без профессионального оборудования здесь не обойтись. Купила планетарный миксер и раз в неделю стала баловать стряпней семью, друзей и близких. Все говорили, что мои сладости гораздо вкуснее магазинных, - вспоминает Сапожникова.

Дарья тренирует детские и юношеские спортивные группы, руководит ансамблем современного танца. Кроме того, воспитывает маленькую дочь. Поэтому "упражнениям" на кухне могла посвятить разве что редкий выходной. Наступившее затишье, когда из-за вспышки коронавируса в одночасье закрылись школы и спортклубы, расстроило энергичную девушку. Но ненадолго.

- Я решила досконально изучить нюансы кондитерского искусства, поэкспериментировать. Оказалось, что самый изысканный вкус - у зефира, приготовленного из смородины и яблок, а вот из бананов - не очень. "Птичье молоко" и мармелад хорошего качества можно запросто приготовить на небольшой кухне. Куличи по старинным рецептам - тоже довольно интересное занятие, - делится первым опытом Дарья. - Я поняла, что кулинар - это тяжелая работа. Но зато сколько удовольствия!

Фото: Предоставлено Екатериной Дударевой
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Дарья прошла онлайн-курсы по изготовлению леденцов, а теперь увлеклась их дизайном. Подруги по команде посоветовали ей делать из леденцов медали - отличный приз для начинающих спортсменов. И она взялась осваивать технологию печати логотипов и картинок пищевыми красителями на вафельной бумаге. Когда встал вопрос об упаковке, оказалось, что в онлайн-магазинах можно заказать недорогие целлофановые, бумажные, картонные коробочки и пакеты. Через интернет можно заказать доставку товаров на дом. Причем службы такси предлагают услуги курьера-совместителя по ценам вдвое ниже, чем в среднем по городу.

Насколько выгодно быть кондитером? При ценах, сопоставимых с фабричными, даже при напряженном рабочем дне на штучном товаре много не заработаешь. Зато есть стимул записаться в школу предпринимателей. Там помогут разобраться в экономических нюансах и маркетинговых ходах, составить бизнес-план и определиться с нишей на рынке, узнать о мерах господдержки. Чтобы поддержать старт-апы, в регионе работает кол-центр "Мой бизнес", а центр инноваций социальной сферы организовал семинары и курсы онлайн.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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