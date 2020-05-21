Трое местных жителей на озере Малиновое наловили сачком 10 503 килограмма цист артемии (более 200 мешков). Яйца ракообразных активно применяют в качестве живого корма и поэтому пользуются большим спросом.

По словам прокурора Михайловского района Романа Морякова, обвиняемые причинили ущерб государству на сумму свыше семи миллионов рублей. Незаконно добытые биологические ресурсы были изъяты сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. А следствие по делу провели сотрудники регионального погрануправления ФСБ.

Каждому из подсудимых суд дал два лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Наказание определено с учетом личности обвиняемых, ряда смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств. Согласно заключению Алтайского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, циста артемии сохранила свою жизнеспособность. После вступления приговора в законную силу цисту вернут в озеро Малиновое.

По данным "РГ", дело о незаконной добыче ценного биоресурса на этом не завершится. На очереди - скупщики цист артемии, добытой в Малиновом.