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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два года за двести мешков

В Алтайском крае условно осудили браконьеров
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 108(8162)
Михайловский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной добыче цист артемии на сумму более семи миллионов рублей ("РГ" писала о нем в N 77 от 9 апреля 2020 года).

Трое местных жителей на озере Малиновое наловили сачком 10 503 килограмма цист артемии (более 200 мешков). Яйца ракообразных активно применяют в качестве живого корма и поэтому пользуются большим спросом.
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По словам прокурора Михайловского района Романа Морякова, обвиняемые причинили ущерб государству на сумму свыше семи миллионов рублей. Незаконно добытые биологические ресурсы были изъяты сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. А следствие по делу провели сотрудники регионального погрануправления ФСБ.

Каждому из подсудимых суд дал два лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Наказание определено с учетом личности обвиняемых, ряда смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств. Согласно заключению Алтайского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, циста артемии сохранила свою жизнеспособность. После вступления приговора в законную силу цисту вернут в озеро Малиновое.

По данным "РГ", дело о незаконной добыче ценного биоресурса на этом не завершится. На очереди - скупщики цист артемии, добытой в Малиновом.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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