В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков

В обсерваторе "Зеленый мыс" под Томском после возвращения с Чаяндинского месторождения, которое находится в Якутии, скончались двое вахтовиков. У одного из них случился инсульт.

- Пациент был доставлен в тяжелом состоянии в региональный сосудистый центр ТОКБ, где ему был диагностирован массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы, - сообщает администрация Томской области.

Врачам не удалось спасти мужчину - он скончался на второй день в палате интенсивной терапии инсультного центра. Ранее в обсерваторе умер еще один вахтовик - от инфаркта.

- При поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из вахтовиков не предъявлял, - прокомментировал ситуацию главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник. - По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19.

По словам медиков, второй случай смерти вахтовиков от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации.