Новую подлодку "Князь Владимир" планируют передать флоту 25 мая

Новый подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир" планируют передать Военно-морскому флоту России 25 мая. В этот день собираются подписать акт приема-передачи.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас субмарина проходит подводные испытания в Белом море.

"РГ" уже писала, что "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания. Как уточнил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, экипаж выполнит задачи в надводном и подводном положении. Военные моряки и члены приемо-сдаточной комиссии Севмаша проверят ходовые и маневренные свойства подводного крейсера, работоспособность всех систем и механизмов, а также качества устранения замечаний, высказанных на предыдущих испытаниях.

Ожидается, что "Князь Владимир" войдет в состав Северного флота.

"Князь Владимир" - головной корабль усовершенствованного проекта 955А - "Борей-А". Отличается низкой шумностью, улучшенной системой управления. Несет баллистические ракеты "Булава" и современное торпедное оружие.