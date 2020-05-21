Подводный крейсер "Князь Владимир" закончил испытания в Белом море

Подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" закончил контрольные испытания в Белом море. Здесь он находился с 12 мая.

Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Контрольные испытания подлодки проходили сначала в надводном, а потом в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, "Князь Владимир" выполнил в конце прошлого года.

На нынешних контрольных испытаниях экипаж субмарины и приемо-сдаточная комиссия Севмаша проверяли качество устранения замечаний, которые были высказаны во время предыдущих выходов в море.

После оценки результатов контрольного выхода будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота России. "РГ" писала о том, что, предположительно, это случится 25 мая.

Подводный крейсер уже прибыл в Северодвинск. Поисково-спасательное обеспечение испытаний подлодки выполнили буксиры Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий".