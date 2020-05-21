"РГ" узнала, как живет на карантине парк "Дендрарий" в Сочи

Знаменитый парк "Дендрарий" - одна из главных достопримечательностей Сочи. В нем собрана уникальная коллекция субтропической флоры. Это настоящий живой памятник садово-паркового искусства. Уже два месяца впервые более чем за сто лет своей истории знаменитый парк находится на карантине и не принимает гостей. Чем во время пандемии дышит "зеленое сердце курорта", на месте узнала корреспондент "РГ".

"Дендрарий" готовится к открытию после карантина. Пока неизвестно, когда оно состоится, но работы здесь не прекращаются. Посадить, полить, покрасить, спилить, обработать - почти 60 работников парка сейчас благоустраивают территорию и ухаживают за растениями.

- Это офис можно закрыть, а бросить ухаживать за растениями нельзя, - считает начальник отдела паркового хозяйства Сочинского национального парка Дмитрий Маслов. - Мы выкашиваем сорную траву, поливаем и высаживаем растения, убираем аварийные и сухостойные деревья, обрабатываем от вредителей. В конце зимы - начале весны, в самый благоприятный период, в парке высадили более тысячи растений. Только в феврале в дендрарии появились более 350 экземпляров, новых и представленных единичными экземплярами 37 видов и форм древесных и кустарниковых растений.

Кроме того, на прошлой неделе в дендрарии обработали от вредителей пальмы. Основная угроза для них - пальмовый долгоносик и южноамериканский пальмовый мотылек. Их опрыскали разрешенными инсектицидами (химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых). К слову, ими обрабатывают и самшиты, поэтому здесь они, как и пальмы, целы и им не страшна назойливая огневка.

Сейчас время перехода из осенне-зимнего периода в весенне-летний: здесь активно высаживают растения в клумбы. В этом сезоне гостей ждет оранжевое настроение - один из оттенков георгиевской ленты.

- В предстоящем сезоне мы постарались отразить символ Великой Победы в цветочном оформлении парка, которое меняется с временами года и каждый год, - отмечает Дмитрий Маслов. - В этом сезоне цветник возле бюста Худекова будет в оранжевых тонах - сюда высадили около 500 тагетесов. На центральной клумбе перед главным входом в этом году распустятся красные сальвии, а также цветы оранжевой и белой расцветки. Для украшения цветника потребуется около трех тысяч растений. Пока ваза в цветах, позже с нее уберут отцветшие виолы и высадят ковровые растения.

Кроме тагетесов и сальвий, в дендрарии распустятся цинерарии, бегонии, колеусы, акалифы, бальзамины, лобелии, агератумы, сеткреазии, пеларгонии, альтернантеры для разнообразия цветовой гаммы. Здесь работают не по шаблону, а с креативом и душой. Лето - это богатство красок, и тут особенно стараются приукрасить парк к приходу посетителей. Всего к летнему сезону - 2020 высаживают около 50 тысяч растений, большинство из которых выращены в оранжерее дендрария.

Сейчас цветут каллистемон, камелия, калина и, конечно, королева цветов - роза. В дендрарии два розария - в верхнем и нижнем парке. Всего около сотни сортов. Сейчас они радуют цветением и разнообразием красок - белые, розовые, чайные, красные, малиновые…

"Дендрарий" - это не только флора, но и фауна. Скоро в парке появятся декоративные рыбы - парку подарят около 200 карпов кои разных размеров.

По словам Дмитрия Маслова, сейчас для них подбирают водоемы, в которых им будет комфортно содержаться, - проточные ручьи исключены, оттуда их легко может вынести потоком воды. Но уже сейчас точно известно, что вокруг места обитания этих рыб будет китайский ландшафт, ведь примерно 2,5 тысячи лет назад карпы кои были завезены в Китай, где и началась их популярность.

Кроме того, к ним планируют высадить и водные растения - кувшинки, а также водные папоротник и гиацинт. Они будут отбрасывать тень, обогащать воду кислородом и создавать подобие биоценоза, то есть естественной среды, что позволит меньше чистить водоемы.

Сейчас в дендрарии живут 15 павлинов. Каждый год они приносят потомство. Например, в 2019-м здесь появились три птенца. Пополнения ждут и в этом сезоне. Причем у павлинов уже есть излюбленное место для выращивания потомства - они создают гнездо в глубокой листве за оранжереей, подальше от глаз туристов.

Кроме павлинов, в парке водятся страусы, цесарки, бентамки (декоративные куры), китайские шелковые куры, индюки, гуси, лебеди - шипуны и австралийские черные. Даже есть чайка. Без крыла. Ее сбила машина, а неравнодушные люди принесли птицу в дендрарий. В живой природе она бы точно погибла. А здесь живет и здравствует. С ней соседствует индоутка, которую принесли сюда в марте подстреленной. Цапли, бакланы обычно прилетают в нижний парк на зимовку. Здесь они спокойно пережидают штормовую погоду на море.

Также в дендрарии живет самец утки-мандаринки. В планах сотрудников парка - приобрести ему пару. Он знатный ухажер: каждый год отбивает у селезней большую утку и создает с ней подобие пары, не подпуская к ней других самцов. Сейчас он прячется ото всех, стесняясь своей линьки. Ничего удивительного ведь из важной утки с самым красивым оперением, он превратился в серого и невзрачного.

Работники дендрария надеются, что совсем скоро они смогут поделиться плодами своего труда с гостями: под будущее цветение и аромат гортензий, олеандров, лагерстремии и многих других. И под непередаваемую атмосферу простора: взглянешь в небо, а на голубом покрывале белые облака и зеленые верхушки деревьев-исполинов - королевских пальм, стройных кипарисов и высоченных сосен.

Кстати

В сочинском дендрарии растут 1,5 тысячи пальм 54 видов. Самой старой пальме - юбее чилийской - 135 лет. Самая толстая пальма - юбея чилийская - 1,5 метра в диаметре, а самая высокая - вашингтония, 25 метров.

Справка "РГ"

В дендрарии находится более 1,8 тысячи видов древесных и кустарниковых растений. Это одна из самых больших коллекций на черноморском побережье. Сочинский дендрарий - это испытательная база для озеленения черноморского побережья. Примерно с 1970-х годов через этот парк прошло большое количество растений, которые сейчас можно наблюдать на курортах Кубани.