В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение

В столице Кубани при раскопках в центральной части города ученые обнаружили фундаменты жилых домов конца XIX - начала XX века и уникальное меотские захоронения возрастом более двух тысяч лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Комплексные работы ведутся на углу улиц им. Седина и Постовой с конца апреля. В будущем на этом участке планируется разбить сквер. По мнению властей, найденные артефакты вдохновят на интересные идеи по его оформлению.

- Подобное археологическое исследование городского слоя в Краснодаре мы провели впервые более чем за 200-летнюю историю города, - рассказал начальник экспедиции, старший научный сотрудник Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына Николай Шевченко. - Была исследована очень значимая территория, прилегающая к Екатеринодарской крепости. Выяснилось, что в течение XIX века здесь не было жилой застройки - она появилась лишь к концу столетия. Связано это с тем, что здесь располагалась эспланада - пространство, которое должно было простреливаться картечью со стен крепости.

Среди особо редких находок - хорошо сохранившийся септик Екатеринодара начала XX века с системой колодцев и переливов. Также ученые обнаружили гераклейскую амфору IV в. до н. э., клад серебряных монет времен революции 1917 года, екатеринодарскую керамику, пуговицу от английского военного мундира и редкий шпилечный револьвер французской системы Лефоше (первый серийный револьвер в мире, который был принят на вооружение регулярной армии). Все артефакты в ближайшее время специалисты опишут и отреставрируют, после чего передадут в фонд краеведческого музея.

Кстати

Ранее на углу улиц им. Седина и Постовой находился сквер, на площади которого стоял памятник легендарному летчику Великой Отечественной войны Александру Покрышкину. Более 10 лет назад участок выбыл из муниципальной собственности. Правообладатели менялись несколько раз: обсуждались то планы строительства жилой высотки, то офисного центра. В 2019 году земельный участок площадью 0,25 гектара вернули городу. По поручению главы Краснодара в дальнейшем будет разработан проект благоустройства.