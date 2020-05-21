Новости

Издатель журнала "Флирт" вновь задержан в Москве за организацию проституции 14:21
В Тюмени выявили очаг коронавируса среди вахтовиков в обсервации 14:21
Тренер Логинова возглавит мужскую сборную Болгарии по биатлону 14:18
В Сыктывкаре дочь нашла отца, который жил 24 года в подвале 14:17
У вице-мэра Воронежа диагностирован COVID-19 14:15
Медведев назвал последствия COVID-19 для мира 14:04
Власти Подмосковья назвали возможную дату открытия МФЦ 14:04
Татьяна Навка выписана из больницы после заболевания коронавирусом 14:02
Один из лучших ресторанов мира из-за коронавируса превратился в бургерную 14:00
В Москве в массовой аварии разбились спорткар за 14 миллионов и "Жигули" 14:00
Дед хранил "шестерку" 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить 14:00
В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение 13:59
Медведев: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет расширяться 13:58
В Удмуртии задержали подозреваемых в похищении человека 13:56
Подполковника НСО Болгарии обвинили в организации заказных убийств 13:54
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов 13:53
Видео: Росгвардейцы в Сочи спасли тонущую девушку из реки Мзымта 13:50
Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы 13:49
Силуанов: Есть основания исполнить нацпроекты в 2020 году в полном объеме 13:47
В Саратове серийного насильника осудили на 12 лет 13:43
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в КБР достигло девяти 13:38
Медведев рассказал о плюсах и минусах самоизоляции 13:36
Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам 13:36
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня 13:35
В Татарстане скончался девятый пациент с COVID-19 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
21.05.2020 13:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Краснодара обнаружили древнее захоронение

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара
Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара

В столице Кубани при раскопках в центральной части города ученые обнаружили фундаменты жилых домов конца XIX - начала XX века и уникальное меотские захоронения возрастом более двух тысяч лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Комплексные работы ведутся на углу улиц им. Седина и Постовой с конца апреля. В будущем на этом участке планируется разбить сквер. По мнению властей, найденные артефакты вдохновят на интересные идеи по его оформлению.

Фото: Администрация Томской области
Под Томском нашли статуэтку бобра эпохи средневековья

- Подобное археологическое исследование городского слоя в Краснодаре мы провели впервые более чем за 200-летнюю историю города, - рассказал начальник экспедиции, старший научный сотрудник Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына Николай Шевченко. - Была исследована очень значимая территория, прилегающая к Екатеринодарской крепости. Выяснилось, что в течение XIX века здесь не было жилой застройки - она появилась лишь к концу столетия. Связано это с тем, что здесь располагалась эспланада - пространство, которое должно было простреливаться картечью со стен крепости.

Среди особо редких находок - хорошо сохранившийся септик Екатеринодара начала XX века с системой колодцев и переливов. Также ученые обнаружили гераклейскую амфору IV в. до н. э., клад серебряных монет времен революции 1917 года, екатеринодарскую керамику, пуговицу от английского военного мундира и редкий шпилечный револьвер французской системы Лефоше (первый серийный револьвер в мире, который был принят на вооружение регулярной армии). Все артефакты в ближайшее время специалисты опишут и отреставрируют, после чего передадут в фонд краеведческого музея.

Кстати

Ранее на углу улиц им. Седина и Постовой находился сквер, на площади которого стоял памятник легендарному летчику Великой Отечественной войны Александру Покрышкину. Более 10 лет назад участок выбыл из муниципальной собственности. Правообладатели менялись несколько раз: обсуждались то планы строительства жилой высотки, то офисного центра. В 2019 году земельный участок площадью 0,25 гектара вернули городу. По поручению главы Краснодара в дальнейшем будет разработан проект благоустройства.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами
В Совфеде предлагают прописать в законе порядок введения самоизоляции
Маркировка лекарств стала обязательной для лицензирования
Сенатор предложил вести уголовное наказание за "серые" зарплаты
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ