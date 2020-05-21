В Крыму придумали способ оградить туристов от коронавируса

Республика Крым закупит 25 тысяч новых экспресс-тестов на коронавирус, которые позволят снизить риск заражения COVID-19 после старта туристического сезона. Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Вчера вели переговоры с производителями новых тестов на коронавирус, - уточнил Аксенов. - Роспотребнадзор и минздрав подтвердили их эффективность. 15 минут с момента взятия крови из пальца - и результат готов. Завтра будем заключать соглашение с компанией-поставщиком.

Как считает Аксенов, закупка таких экспресс-тестов позволит просчитать новую реальную модель возможного возобновления туристической деятельности в Крыму.

- От Ростуризма нам поступили новые требования к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации. С учетом того, что у нас сегодня такие тесты появились, это позволяет на месте быстро выявлять заболевших и отделять их от здоровых людей. Надо просчитать модель организации курортного сезона с учетом таких новых возможностей.

Кстати, в первом пункте новых рекомендаций Роспотребнадзора говорится о тестировании потенциальных отдыхающих за двое суток до даты отъезда на курорт, а также об обязательной справке об отсутствии контакта с вероятными больными в течение 14 дней до путешествия.

Ранее глава Крыма заявлял, что решение о сроках старта турсезона и формате работы здравниц будет принято 25-26 мая после анализа текущей эпидситуации. Соседний с Крымом Краснодарский край уже принял решение открыть санатории с медицинскими лицензиями с 1 июня.