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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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Суд присяжных признал фигуранта виновным по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), несмотря на то, что обвинение ему было предъявлено по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Санкции по части 1 статьи 108 УК РФ предусматривают наказание в виде исправительных работ, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Учитывая тот факт, что преступление обвиняемый совершил впервые, его не могли лишить свободы.

В итоге суд приговорил фигуранта к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что он с февраля 2019 года находился под стражей, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, его наказание считается отбытым. Он был освобожден в зале суда.

Приговор был вынесен судьей на основании вердикта присяжных заседателей. Напомним, 3 февраля 2019 года 53-летний местный житель в анапском селе Супсех из охотничьего ружья застрелил 60-летнего соседа и его 30-летнего сына после ссоры с ними из-за громкой музыки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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