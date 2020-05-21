Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда

Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд присяжных признал фигуранта виновным по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), несмотря на то, что обвинение ему было предъявлено по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Санкции по части 1 статьи 108 УК РФ предусматривают наказание в виде исправительных работ, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Учитывая тот факт, что преступление обвиняемый совершил впервые, его не могли лишить свободы.

В итоге суд приговорил фигуранта к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что он с февраля 2019 года находился под стражей, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, его наказание считается отбытым. Он был освобожден в зале суда.

Приговор был вынесен судьей на основании вердикта присяжных заседателей. Напомним, 3 февраля 2019 года 53-летний местный житель в анапском селе Супсех из охотничьего ружья застрелил 60-летнего соседа и его 30-летнего сына после ссоры с ними из-за громкой музыки.