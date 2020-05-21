В Екатеринбурге возбуждено дело в отношении псевдотрейдеров

Полиция Екатеринбурга расследует дело о мошенничестве: среди подозреваемых три компании. В течение нескольких лет они втягивали в биржевые игры далеких от этой сферы людей, помогали брать кредиты в банках и займы под залог квартир, предоставляли "опытных трейдеров". В определенный момент клиент терял все, компания закрывалась, а потом открывалась под новым именем.

В 2018 году "РГ" проводила большое расследование на эту тему. Выяснилось, что подобные компании работают по всей стране. В прошлом году мы рассказывали историю одной из пострадавших: женщина связалась с такой компанией и в надежде заработать игрой на бирже лишилась квартиры: вместо договора займа под залог недвижимости подписала дарственную, даже не понимая, как это произошло. К счастью, позже жилье удалось вернуть.

- Уголовное дело возбудили против компаний "Ричмонд", "Оксфорд групп" и "Игалкинг", - рассказал "РГ" юрист Александр Шумилов, который представляет интересы троих потерпевших. - Истории как под копирку. Все - граждане предпенсионного или пенсионного возраста, кому сложно найти работу. Увидели на остановке объявление с вакансией, позвонили, пошли на собеседование - компании якобы требовался консультант, бухгалтер - чуть ли не уборщица. Потом проводили обучение, водили мимо трейдеров, которые восторженно кричали о своих выигрышах. Людям становилась интересно, они задавали вопросы. Им начинали рассказывать про игру на бирже, давали демо-счет, они выигрывали.

Для продолжения требовались деньги. У кого не было, в фирме помогали взять кредит - за 20 процентов от суммы. И люди брали - кто-то 900 тысяч, кто-то 1,6 миллиона.

- Потом всегда были ставки - с выигрышами и неудачами, и рано или поздно люди теряли все. В общем, их ловили на страсти, любопытстве, жадности и азарте, - говорит Шумилов.

Как пояснили в управлении МВД России Екатеринбургу, изначально уголовное дело было возбуждено в Республике Башкортостан, потом материалы передали на Средний Урал. В деятельности компании усмотрели признаки мошенничества, совершенного группой лиц либо в особо крупном размере. Установлено 36 потерпевших - и это только в Екатеринбурге.

Сотрудники МВД уверены, что пострадавших больше: всех, кто имел неприятный опыт общения с псевдотрейдерами, просят обращаться в отдел полиции №7 по адресу Екатеринбург, улица Народной Воли, 81, кабинет 318, к старшему следователю Наталье Анатольевне Мориной (предварительно нужно договориться о встрече по телефону 8-904-984-89-61).