Фотосовмещение поможет узнать, чьи останки нашли в тюменском храме

Следователи извлекли из Церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени гроб с останками, которые могут принадлежат известному в городе купцу и меценату Андрею Текутьеву, жившему на рубеже XIX и XX веков.

"Назначены медико-криминалистическая экспертиза и экспертиза по фотосовмещению, которые определят давность смерти и совпадение останков с прижизненным портретом умершего", - сообщает пресс-служба регионального СК.

Находку в подвалах храма сделали 12 мая. Предположительно, кости принадлежат Андрею Ивановичу Текутьеву - купцу первой гильдии, крупному предпринимателю и городскому голове. Он построил в Тюмени театр и больницу, открыл ремесленное училище, купил для города рентгеновский аппарат. Благотворитель скончался в 1916 году и был погребен рядом с женой на погосте Спасской церкви. Позднее его прах перенесли в склеп в самом храме.

По факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение.

Справка "РГ"

Спасская церковь считается одной из самых древних и красивых в Тюмени. Храм - памятник архитектуры федерального значения. Он сочетает в себе сибирское барокко конца XVIII века и псевдорусский стиль начала XX века.