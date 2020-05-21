Renault представила новый Kaptur: турбо и цена ниже конкурентов

Renault в режиме онлайн-трансляции презентовала новое поколение Kaptur. Кроссовер почти не изменился внешне, но сильно спрогрессировал в плане техники и опций комфорта.

Renault Kaptur создан на новой платформе, на которой базируется кросс-купе Arkana. "Тележка" позволила оснастить новинку турбированным мотором 1.3 литра мощностью 150 л.с., который сагрегатирован с вариатором. Базовым для Kaptur остался 114-сильный "атмосферник" 1.6 литра - он доступен либо с 5-ступенчатой МКП, либо с вариатором. Система полного привода предлагается только на версиях с турбомотором.

Внешность автомобиля изменили точечно: отличить его можно по хромированной решётке радиатора, новому комплекту колёсных дисков. В палитре основных цветов для кузова появился новый - ярко-синий Blue Iron, для крыши линейка пополнилась серебристым Gris Platine.

Основные изменений произошли в салоне. В Renault отметили, что особую гордость представляет центральный тоннель и пересмотренная эргономика органов управления. Пластик изменился - теперь это мягкий soft-touch.

Фото: Пресс-служба Renault.

Рулевая колонка имеет функции регулировки по высоте и вылету, гидроусилитель был заменён на электрический с переменным усилием. Рулевое колесо получило другой дизайн, новые блоки клавиш и функцию обогрева.

Мультимедийная система с увеличенным до 8 дюймов тачскрином и поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, воспринимает голосовые команды и умеет обновляться "по воздуху".

Также кроссовер можно заказать с премиум-аудиосистемой Bose, камерой кругового обзора, мониторингом "слепых" зон, "зимним" пакетом, включая подогрев заднего дивана и форсунок омывателя, зеркалами с электроприводом складывания, атмосферной подсветкой салона.

Цена базовой комплектации - от 1 020 000 рублей. В компании подчеркнули, что это дешевле, чем у конкурентов, но при этом Kaptur оснащён лучше. Например, ни Hyundai Creta, ни Kia Seltos не предлагают легкосплавные диски, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, регулировку руля по вылету, центральный подлокотник (есть на Creta), светодиодные ДХО, индикатор уровня омывающей жидкости, стальную защиту картера двигателя и топливной системы.

Фото: Пресс-служба Renault.

Традиционно компания подготовила приветственную версию новинки - Edition One. В оснащение автомобиля входят практически все опции, включая металлизированную эмаль кузова. Цена на Kaptur Edition One со 150-сильным мотором и передним приводом - 1 440 000 рублей, и 1 515 000 рублей за версию с 4х4.

Цены на остальные комплектации обещают раскрыть в начале лета.

Приём заказов открыт только на Kaptur Edition One, продажи модели начнутся во второй половине июня.