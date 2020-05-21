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21.05.2020 15:26
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Дети в летних лагерях будут отдыхать без масок

Текст: Галина Мисливская
Летние лагеря для детей в этом году будут работать по особой схеме, которая позволит обеспечить полноценный отдых без масочного режима. Об этом рассказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ, посвященном ситуации в сфере образования.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Она отметила, что ситуация с распространением коронавируса в целом по стране стабилизируется, при этом удельный вес детей среди выявленных случаев заболевания не превышает семи процентов. "Эти показатели позволяют нам говорить о том, что летнюю оздоровительную кампанию можно сегодня планировать и проводить, и начинать проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной", - сказала глава ведомства.

Фото: iStock
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На первом этапе дети будут отдыхать в границах своих регионов, продолжила Попова. Для организаций детского отдыха Роспотребнадзор уже разработал рекомендации, которые учитывают меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Это будут другие требования, нежели обычно", - сообщила глава ведомства. - "Но учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними. И вместе с тем позволить детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима с тем, чтобы этот отдых был полноценным", - сказала она.

Раннее заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала в Совфеде, что ведомство рекомендует детским оздоровительным организациям работать в закрытом режиме. Это значит, что воспитанники и персонал будут в течение смены непрерывно находиться на территории лагеря, а родители не смогут проведывать детей. В Минпросвещения рекомендуют также начать летние смены с 1 июля (если позволяет эпидобстановка в регионе), а их длительность сократить с 21 до 14 дней.

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор

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