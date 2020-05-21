Россияне попробуют провести церемонию бракосочетания онлайн

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) объявила о запуске сервиса "ЗАГС онлайн", который поможет пользователям проводить церемонию бракосочетания в режиме онлайн. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Чтобы провести церемонию бракосочетания, кто-то из супругов должен написать в личные сообщения в специальную группу. После чего, следуя инструкциям необходимо заполнить всю информацию о будущих молодоженах. Затем пригласить свою вторую половинку и также написать в сообщения группы. После этих действия робот проведет церемонию о регистрации брака, по итогам которой будет выдано "Свидетельство о регистрации брака" и "Приложение к свидетельству о регистрации брака", где будут изображены кольца молодоженов.

"К сожалению, на сегодняшний день выданное "Свидетельство о регистрации брака" не имеет юридической силы. Но оно может поднять настроение сотням влюбленных, которые пока только собираются закрепить свою любовь в ЗАГСе", - объясняет директор АППСИМ Владимир Зыков.

В ассоциации надеются, что скоро появится возможность проводить юридически значимые бракосочетания. АППСИМ обещает, что как только это станет возможно, сервис будет модифицирован.