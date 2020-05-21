Российский авторынок оживает

Рынок подержанных автомобилей демонстрирует резкий рост, об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ".

В мае спрос на сайте сервиса объявлений вырос на 42% по сравнению с началом апреля - периодом значительного снижения активности на рынке. Более того, количество запросов контактов продавцов практически сравнялось с уровнем начала марта, когда в России еще не был введен режим самоизоляции. Позитивную тенденцию подтверждают и данные сервиса MaxPoster: продажи в мае выросли на 83% по отношению к апрелю по России, на 73% - в регионах, исключая Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты также отмечают увеличение числа пользователей платформы. В мае их количество не просто достигло докризисного уровня, а почти на 2% превысило показатель, зафиксированный в начале марта. Подобный рост может отчасти объясняться переориентацией россиян на вторичный авторынок в связи со снижением доходов за время самоизоляции. Кроме того, на фоне падения курса рубля многие стремятся вложить средства в том числе в транспортные активы.

Оптимистичную тенденцию подтверждают и данные сервиса MaxPoster. С 12 по 19 мая, после снятия ограничений, продажи дилеров, использующих сервис MaxPoster, выросли в целом на 83% по отношению к средним значениям апреля. В Москве наблюдается скачок в +235%; в Санкт-Петербурге продажи увеличились на 79%. В регионах рост продаж составил 73%.

"Безусловно, введение режима самоизоляции поставило автодилеров в непростые условия и стало настоящим испытанием для их бизнеса. Однако уже сейчас мы видим, как рынок возвращается к докризисному уровню. После полного снятия режима самоизоляции вероятен еще более резкий рост числа сделок на авторынке. Люди, отложившие покупку автомобиля из-за карантина, вернутся к своим планам, и отложенный спрос превратится в реальный", - отмечает Кирилл Вотяков, руководитель категории "Авито Автомобили".

Как ранее выяснили аналитики, опросив пользователей платформы "Авито Авто", пандемия коронавируса и ослабление курса рубля не оказали значительного влияния на планы россиян по покупке автомобилей. Более половины (53%) респондентов купят именно ту модель, которую планировали изначально.

Порядка 8% участников опроса рассказали, что не станут откладывать сделку, но при этом приобретут более дешевый автомобиль, чем планировали изначально.

Порядка 13% также выберут менее дорогую модель, но при этом отложат покупку на некоторое время. Лишь 16% опрошенных полностью откажутся от покупки нового автомобиля, при этом 7% из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющегося транспортного средства.