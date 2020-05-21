Советский супервездеход: НАМИ-0127 с "ломающейся" рамой

В Сети опубликовали архивный снимок грузовика НАМИ-0127 с шарнирно-сочленённой рамой и полным приводом.

Модель разработали в Научно-исследовательском институте "НАМИ" в 1965 году. Через три года на Московском экспериментальном механическом заводе (МЭМЗ) было построено два опытных образца для испытаний.

Грузовой автомобиль НАМИ-0127 обладал нетрадиционной конструкцией с шарнирно-сочленённой рамой в сочетании с полным приводом. "Капотник" маневрировал за счет излома рамы, огромные колёса с шинами низкого давления не поворачивались. В конструкции шасси также применялись две балансирные тележки от серийного грузовика Урал-375Д. При этом один прототип испытывался с арочными шинами, второй с пневмокатками.

Супервездеход оснащался 238-сильным восьмицилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ и имел привод на все восемь колёс. Машина предназначалась прежде всего для работы на строительстве газовых объектов в Средней Азии в составе автопоезда-трубовоза с прицепом-роспуском.

Однако НАМИ-0127 так и остался экспериментальной моделью. Несмотря на то, что в ходе испытаний грузовик показал положительные результаты, Минавтопром отклонил предложение Мингазпрома организовать производство таких автомобилей. Проект не получил дальнейшего развития.

К слову, Камский автозавод последние годы активно разрабатывает подобную технику для работы в районах Крайнего Севера и Арктики. Главной особенностью вездеходов "КамАЗ-Арктика" с колёсной формулой 6х6 и 8х8 является шарнирно-сочлененная "ломающаяся" рама.