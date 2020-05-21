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Рубрика: Власть

США заблокировали предложенное Россией СБ ООН заявление по Венесуэле

Соединенные Штаты не дали Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом в своем Twitter сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после заседания, посвященного Боливарианской республике.

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Дипломат обратил внимание на то, что в тексте предложенного Россией документа не было никаких обвинений, лишь поддержка базовых и общих принципов. Однако это заявление "было убито" постпредством США через девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию (автоматическое принятие документа при отсутствии возражений), пишет ТАСС. "Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле?" - написал Полянский.

Напомним, третьего мая спецназ Венесуэлы предотвратил вторжение боевиков со стороны Колумбии. Злоумышленники использовали быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще об одиннадцати задержанных.

Мадуро сообщил, что в нападении принимали участие и двое американцев, сотрудников личной охраны президента США. Один из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы, чтобы затем увезти его в Соединенные Штаты. Однако президент США Дональд Трамп отрицает связь правительства его страны с попыткой вооруженного вторжения в Боливарианскую республику.

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