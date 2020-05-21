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21.05.2020 16:47
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна черной жидкости из древнеегипетского саркофага

Текст: Денис Передельский
Фото: British Museum Фото: British Museum
Фото: British Museum

Британский музей опубликовал результаты исследований загадочной черной жидкости, которая была найдена в саркофаге древнеегипетского жреца по имени Джедхонсиу-эф-анк и в других гробах.

В 2018 году в Египте раскопали необычный черный саркофаг. Он был плотно запечатан известковым раствором. Внутри находились останки двух мужчин и женщины, которые плавали в странной жидкости. Ее отправили на исследование.

Теперь представлены результаты, полученные группой во главе с доктором Кейт Фулчер. Она отметила, что сама по себе черная жидкость для ученых не является сенсацией. Ее остатки, порой, в засохшем виде находили и ранее. В 2018 году интерес к находке подогрел необычный черный цвет саркофага. Оказалось, что он был покрыт специальным раствором.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Эксперты Британского музея проанализировали более 100 образцов "черной слизи" из 12-ти саркофагов, датируемых XXII династией фараонов (900-750 гг. до н.э.). Среди них был саркофаг Джедхонсиу-эф-анк, умершего почти 3000 лет назад. Он был священником в храме Амона в Карнаке.

После смерти его тело мумифицировали, завернули в тонкое полотно и поместили в футляр из гипса и льна. Он был красиво расписан яркими красками, а "лицо" было покрыто сусальным золотом. Футляр уложили в саркофаг и облили его несколькими литрами теплого черного липкого вещества. Оно должно было застыть и "зацементировать" футляр. Затем гроб накрыли крышкой и оставили в гробнице.

Жидкость из этого и других саркофагов была исследована при помощи метода газовой хроматографии. В специальной трубке ее разделяли на молекулы, которые затем попадали в масс-спектрометр. Это позволило определить химический состав.

"Слизь" состоит из растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума, - пишет Фулчер. - Точных пропорций нет, они варьируются в разных гробах, но "слизь" всегда изготавливалась из этих ингредиентов. Возможно, были и другие ингредиенты, которые мы не можем обнаружить потому, что они испарились или за 3000 лет деградировали до неопределяемых уровней".

Некоторые из ингредиентов встречаются только за пределами Египта, что указывает на их импорт. Так, смола была получена из фисташкового дерева и хвойных пород. Ранее амфоры с остатками фисташковой смолы были обнаружены в Амарне, древнеегипетской столице с 1347 по 1332 годы до н.э. Такая же смола была найдена в амфорах на корабле того же периода, затонувшем у побережья современной Турции.

Анализ амфор показал, что они были изготовлены в районе Хайфы в современном Израиле, где, вероятно, была собрана и сама смола. Что касается хвойной смолы, то она, судя по всему, была импортирована с территории современного Ливана.

Фото: iStock
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Битум египтяне импортировали из районов Мертвого моря. В древнегреческих текстах имеются описания того, как люди подплывают к кускам битума, плавающим на поверхности Мертвого моря, чтобы отрубить от них куски и продать в Египет.

Черная жидкость использовалась на разных стадиях погребального процесса. Ее не только помещали внутрь саркофага, но и обмазывали ею футляр или гроб снаружи. Исследователи считают, что эта традиция была связана с богом Осирисом, чей культ был особенно популярным во времена XXII династии.

Он символизировал смерть и возрождение. В древнеегипетских текстах этого бога часто называют "черным", а на древних картинах он зачастую изображен в виде мумии черного цвета. Когда кто-то умирал, о нем говорили, что он стал одним из воплощений Осириса.

Кроме того, Нил был священной рекой. Ежегодно после паводка на берегах оставался ил черного цвета, который формировал плодородную почву, считавшуюся волшебной и дающей жизнь. В гробницах археологам встречались выполненные в виде Осириса глиняные и деревянные формы, которые были заполнены таким илом с проросшими семенами. Это тоже указывает на связь черного цвета с культом Осириса.

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