Тело известного рестлера найдено на пляже в Калифорнии

Тело пропавшего без вести рестлера Шэла Гаспарда найдено на пляже в Лос-Анджелесе.

Несколько дней назад Гаспард вместе со своей женой и 10-летним сыном были на пляже в Лос-Анджелесе. Рестлер с сыном находился в океане, когда их начало уносить от берега. Прибывшие спасатели хотели спасти экс-спортсмена, однако он попросил их сначала вытащить на берег ребенка. Сына Гаспарда спасли, а рестлера накрыло волной. Больше он на поверхности воды не появлялся.

В среду тело рестлера было обнаружено. Управление полиции города сообщило родственникам мужчины об обнаружении тела.

Гаспард стал известен благодаря участию в боях под эгидой WWE. В 2010 году он завершил сотрудничество с компанией и после этого принял участие в съемках в нескольких сериалах в США.